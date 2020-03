Coronavírus já mata no Brasil. Outros casos fatais devem ser confirmados Por Marcelo de Moraes Primeira vítima era um porteiro de 62 anos, de São Paulo, que sequer fazia parte da lista dos casos confirmados com a doença. Empregada morta no Rio deve ter teste para o vírus confirmado hoje. Sem fantasia. O Brasil teve hoje sua primeira morte registrada por causa do novo coronavírus. Um porteiro de São Paulo, de 62 anos, não tinha nem sido registrado como portador do vírus pois não conseguiu ser submetido ao teste. Pior: vários de seus parentes estão com sintomas suspeitos da doença e também não foram testados. Essa morte fora do radar deverá se tornar cada vez mais comum pela velocidade com que a doença já está se espalhando pelo País e pelas dificuldades de examinar todos os casos suspeitos. Mais mortes. Na cidade de Miguel Pereira, no Rio, uma empregada morreu com sintomas da doença, depois de ter convivido com uma pessoa infectada pelo coronavírus. Também não foi testada, o que só foi feito depois de falecer. Deverá ser mais um caso confirmado e há pelo menos mais quatro falecimentos suspeitos em São Paulo que também podem ter sido causados pelo vírus. Nenhum deles aparecia na lista oficial. Mais pobres, mais vulneráveis. Se a morte de Miguel Pereira for confirmada como sendo causada pelo coronavírus, vai deixar claro como as pessoas mais pobres estão expostas e vulneráveis a contrair a doença. Especialmente pelo pouco acesso aos testes da doença e pela dificuldade de se isolarem ou de trabalharem em casa. A panela começou a ferver. Depois de desdenhar seguidamente do alcance do coronavírus, ao qual chamou de "fantasia", e reclamar do clima de "histeria" diante do problema, Jair Bolsonaro começou a trocar o tom do seu discurso. Nesta quarta, vai participar de uma reunião com representantes dos outros Poderes para discutir um plano de ação para amenizar a crise do coronavírus. No fim da tarde, já com uma morte registrada, o presidente mudou o tom crítico ao Congresso e à imprensa para uma fala mais conciliadora, pregando a união de todos. Não deu para segurar. Mas durou pouco o estilo pacificador da família Bolsonaro. O normalmente contido senador Flávio Bolsonaro usou o Twitter para criticar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. "Cabe confirmar com o TSE se Rodrigo Maia foi eleito deputado federal ou presidente do Brasil. Seus ataques diários ao Executivo são uma afronta à democracia, geram instabilidade política, dificultam investimentos e geração de empregos no País. O momento é de união", postou o senador. Flávio Bolsonaro talvez não tenha lembrado que, no domingo, o pai estava se abraçando com participantes da manifestação contra o Congresso e contra o Judiciário. E fazia isso mesmo sabendo que estava em isolamento, por precaução contra o risco de ter contraído o coronavírus. Pressão forte. A atitude de Bolsonaro em relação ao coronavírus é, sem duvida, um divisor de águas no seu governo. Nas redes sociais, tão caras ao presidente, aumentaram bastante as críticas à pouca importância que ele parecia demonstrar em relação à situação, apesar de todos os sinais externos. Agora, criticado por vários ex-aliados, Bolsonaro tenta encontrar um discurso político para tentar reverter a crise. Parece ser bastante complicado. Providências. Na área das medidas concretas, Bolsonaro anunciou que deve fechar, pelo menos parcialmente, a fronteira do Brasil com a Venezuela. A decisão foi considerada tímida e ideológica no Congresso. Parlamentares, como o próprio Rodrigo Maia, defenderam que todas as fronteiras sejam fechadas para reduzir o risco de chegada ao País de mais casos externos. Outros países da América do Sul já adotaram a providência. No Congresso, Maia e Davi Alcolumbre decidiram fazer um sistema de votações à distância para reduzir a presença de pessoas na Casa, onde pelo menos três parlamentares já estão contaminados e há vários casos suspeitos. Por Vera Magalhães Porta-voz faz briefing vazio para tentar dissipar desgaste de Bolsonaro. O general Otávio do Rêgo Barros promoveu um briefing para a imprensa para fazer enunciados de ordem genérica sobre os afazeres de cada um dos órgãos e ministérios do governo na crise do novo coronavírus. Ele não anunciou nenhuma medida concreta, se recusou a responder qualquer pergunta mais específica e ainda vetou bruscamente um questionamento sobre a ida de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, onde teve contado com 272 pessoas, mesmo tendo feito teste para o novo coronavírus. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Contradições no governo quanto a isolamento social Não é só Jair Bolsonaro a contrariar a orientação do Ministério da Saúde, que, por sua vez, replica a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e questionar a conduta de isolamento social e quarentena preventiva para todos os grupos sociais e etários. Leia mais Deputado que viajou com Bolsonaro aos EUA testa positivo para coronavírus O deputado Daniel Freitas (PSL-SC) teve o diagnóstico para o covid-19 confirmado em um segundo teste, informou a assessoria do parlamentar nesta terça-feira, 17. O deputado integrou a comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro a Miami na semana passada. Ele é o 15º participante da viagem que foi confirmado com o coronavírus, além do prefeito de Nova York, que esteve com o grupo. Leia mais Primeiro pedido de impeachment contra Bolsonaro é entregue O primeiro pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foi entregue, nesta terça, pelo deputado distrital Leandro Grass (Rede-DF). O documento de 26 páginas é baseado em cinco ações do presidente: apoio e convocação das manifestações do dia 15 em vídeo e em pronunciamento oficial, declaração de que as eleições de 2018 foram fraudadas sem ter apresentado provas, declarações indecorosas contra a jornalista Patrícia Campos Mello, determinação expressa de comemoração do Golpe Militar de 1964 em 2019 e publicação de vídeo com conteúdo pornográfico no carnaval de 2019. Leia mais