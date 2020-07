Pandemia segue sem dar sinais de retroceder enquanto cidades e Estados avançam na reabertura e pesquisa mostra queda de adesão ao distanciamento

.

Lá vem o Brasil... A pandemia do novo coronavírus segue descontrolada no Brasil. Já são mais de 91% os municípios com a presença do vírus, o número de casos superou o 1,5 milhão. Os mortos em razão da covid-19 são quase 62 mil. Mesmo sem o menor sinal claro de que a curva esteja arrefecendo, as cidades e os Estados seguem com seus planos de reabertura das atividades econômicas e comerciais, e pesquisas mostram o declínio considerável da adesão da população às regras de distanciamento social.

... descendo a ladeira. Pesquisa Epicovid-19 BR, realizada pelo Ibope em parceria com a Universidade de Pelotas mostra o afrouxamento da adesão à quarentena. O número dos que dizem ficar sempre em casa caiu de 23,1% para 18,9%, enquanto o dos que passaram a sair de casa diariamente saltou de 20,6% para 26,2%. Isso impacta um indicador medido pela pesquisa, que é o índice de prevalência do vírus na população. Pelo cálculo da pesquisa, o percentual de brasileiros expostos ao vírus saltou de 1,9% para 3,8%. Isso sugere que a subnotificação pode ser brutal, pois até 8 milhões de pessoas podem ter sido infectadas.

Tudo errado. Outro levantamento, feito por uma rede de especialistas, mostrou que nenhum município brasileiro atingiu a queda da curva de casos recomendada pela Organização Mundial de Saúde antes de começar a relaxar a quarentena. O índice de testagem positiva no Brasil até 20 de junho foi de 36%, e a OMS recomenda que só se reabram as atividades quando ele for de 5%.

Pária mundial. A situação de descontrole da pandemia no Brasil, associada à nossa crise política, levou o País a ser o tema do The Daily, o mais prestigioso podcast de notícias dos Estados Unidos, produzido pelo New York Times. O título do episódio é "O que deu errado no Brasil?", e trata com espanto decisões políticas de Jair Bolsonaro, o fato de o País estar sem ministro da Saúde há mais de 45 dias em plena pandemia e as crises adicionais trazidas pelo governo.

Pânico em Brasília. A pandemia pode avançar descontrolada, porque ela continua não sendo um tema de preocupação do presidente e seu entorno. Bolsonaro segue calado, estratégia traçada com o núcleo militar e com o novo encarregado da comunicação do governo, Fábio Faria, mas é grande a apreensão com o avanço do caso Fabrício Queiroz.

Novas evidências. Nesta quinta-feira o Estadão revelou que o caderno de anotações de Márcia Aguiar, a mulher foragida de Queiroz, trazia orientações do ex-assessor ao lado de contatos de Jair e Flávio Bolsonaro. Também veio à tona uma troca de mensagens de Márcia com uma advogada, Ana Rigamonti, em que a mulher de Queiroz possivelmente reclama do excesso de vigilância de Frederick Wassef sobre ela e o marido. "Deixa a gente viver nossa vida. Qual o problema? Vão matar?", ela questiona. Ela diz ainda que não queria mais viver como "marionete do Anjo". Este codinome é atribuído a Wassef, que nega ser ele.