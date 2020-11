Crescimento a cada dia mais evidente de casos de covid-19 e avanço paulatino, mas consistente de Boulos marcam reta final da campanha em SP

Olho mecânico. A cada dia que se aproxima o segundo turno das eleições, a campanha de São Paulo passa a ser menos previsível em seu desfecho. Se nas projeções anteriores ao primeiro turno Bruno Covas era franco favorito qualquer que fosse o adversário, a ida ao segundo turno de Guilherme Boulos numa maré ascendente, sua campanha muito bem sucedida em ganhar o coração e a mente dos jovens e manter a onda crescendo e as evidências cada vez mais gritantes de que a cidade, o Estado e o País podem estar diante de uma segunda onda de proporções consideráveis da covid-19 tornaram o resultado menos previsível.

Vice radioativo. No segundo turno, pesa sobre Covas um fator que passou meio batido ao longo do primeiro turno: seu vice, Ricardo Nunes. O vereador do MDB foi escolhido para integrar a chapa do tucano à sua revelia, por mais que ele tente assumir o protagonismo no processo. A condição imposta pelos partidos que o apoiam era que a chapa não fosse puro-sangue do PSDB, como em 2016 e como desejava Covas. O histórico de tucanos que bateram em revoada do Edifício Matarazzo depois de eleito para alçar outros voos deu aos partidos a força necessária para fincar pé de que desta vez seria diferente.

2022 na balança. Da mesma forma, a pressa de João Doria Jr. de fazer uma "escolha casada" da chapa de agora e da sua possível candidatura à Presidência em 2022 levaram o governador a convencer (impor?) ao ex-vice a chapa com o MDB e o DEM. Agora, os BOs de Nunes cobram um preço do prefeito, e o assunto ganha relevância, para além das cobranças que normalmente são feitas a qualquer vice, pelo fato de Covas estar em meio a um tratamento de saúde.

Onde está Wally? O sucesso que teve em mostrar um Covas experiente, maduro e moderado no primeiro turno, a campanha do PSDB não teve em manejar a crise do vice. Tratou o boletim de ocorrência registrado pela sua (até hoje) mulher há alguns anos como algo menor, sem lembrar que isso custou, por exemplo, a eleição de Pedro Paulo no Rio em 2016 e sem perceber a maior relevância das pautas feministas no debate eleitoral, como bem ressaltou Mariliz Pereira Jorge em sua coluna na Folha nesta quinta-feira. Agora, o fator Nunes é motivo de não-voto de muitas pessoas que poderiam chancelar o prefeito.

˙Há tempo de virada? Quando esta passa a ser a pergunta principal de uma campanha francamente favorita anteriormente é porque já se tem um fator real de preocupação. Covas tem as máquinas da Câmara, da Prefeitura e do governo, o que não é pouco numa eleição tão "territorializada" quanto é a de São Paulo e tão curta como é a de 2020. Mas fatores como as notícias diárias de agravamento da pandemia também não o ajudam. A dúvida, disseminada pelo adversário e negada por ele, a respeito de se a prefeitura e o governo escondem a realidade para não atrapalhar o caminho do prefeito, está na "boca do povo" na cidade, e é algo com potencial de estrago.

Adeus, amizade. O fato de a disputa estar mais acirrada a cada dia, como mostra o Datafolha desta quinta-feira (54% a 46% em votos válidos) fez com que a elogiada cordialidade entre os dois postulantes fosse posta de lado nos últimos dias. Os tucanos intensificaram o discurso de tachar Boulos de radical e partidário de ditaduras de esquerda, como Cuba e Venezuela, enquanto a esquerda passou a pegar mais pesado com o vice e com o histórico do PSDB de abandonar a prefeitura. A sorte está lançada, e a disputa na principal metrópole do País é a que concentra as atenções, pela sua capacidade de projetar o futuro do manejo da pandemia e da reaglutinação das forças contrárias ao bolsonarismo (a esquerda reunida, de um lado, e a centro-direita, de outro).