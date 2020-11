Covid volta a crescer e Brasil tem maior taxa de transmissão desde maio Por Marcelo de Moraes Monitoramento feito pelo Imperial College de Londres aponta que o índice subiu de 1,10 para 1,30 em oito dias . Longe de acabar. O relaxamento nas medidas de distanciamento e a falsa percepção de que a doença "estava passando" vão cobrando mais uma pesada conta aos brasileiros na pandemia do coronavírus. Depois de uma queda acentuada, os números de casos voltaram a subir na maioria dos Estados. E a taxa de transmissão do coronavírus nesta semana chegou a 1,30 Rt, segundo o monitoramento do Imperial College de Londres. É a taxa mais elevada desde maio. Para se ter uma ideia do aumento, na semana passada esse índice era de 1,10 Rt. Esse indicador significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 130. Ou seja,sempre que o Rt ultrapassar a marca de 1, uma pessoa portadora do vírus é capaz de contagiar mais de uma pessoa. E significa que a doença segue se espalhando. Quando desce do limite de 1 Rt, a doença está em fase de redução. Negacionismo. Os números do Imperial College só reforçam o que já era a percepção geral. A pandemia voltou crescer no País, onde o governo segue mantendo sua política negacionista da doença e ainda não existe uma estratégia clara para a distribuição das vacinas contra a doença quando ficarem prontas. Enquanto isso, os casos aumentam na imensa maioria dos Estados e as mortes já ultrapassaram a marca das 170 mil. Nesta terça, o ministro da Justiça, André Mendonça, testou positivo. Ele é o 13º ministro do governo Bolsonaro a contrair o coronavírus. Segundo sua assessoria, o ministro "está bem e permanecerá em isolamento em casa nas próximas semanas". Não é gripezinha. Mas não faltam notícias de outros casos por toda a parte, como o do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que sempre minimizou publicamente o impacto da pandemia, e foi internado no Rio Grande do Sul para tratar a Covid-19. Ou do ex-governador de Goiás, Maguito Vilella, que disputa a prefeitura de Goiânia e sequer sabe que chegou ao segundo turno. Sem falar nas dezenas de casos envolvendo jogadores de equipes de futebol. Os exemplos são muitos e só aumentam a preocupação geral. Primeira onda ainda. Na Europa e nos Estados Unidos está ocorrendo uma segunda onda do coronavírus, com a doença voltando a recrudescer em lugares onde parecia que já estava desaparecendo. Como no Brasil também houve diminuição no número de ocorrências, poderíamos estar passando pela mesma situação. Mas, segundo especialistas, o País simplesmente ainda não saiu da primeira onda. Teve apenas uma desacelerada na quantidade de casos e, agora, vê um novo crescimento. Vem vacina. A esperança para conter esse novo avanço, obviamente, se concentra na aprovação de uma vacina que combata a doença. Se algumas delas indicam alto índice de eficácia, ainda não se sabe quando estarão disponíveis para aplicação e em qual quantidade. Segundo a Fiocruz, a chamada vacina de Oxford poderá aplicar 130 milhões de doses no Brasil até o fim de 2021. A Coronavac, apelidada de vacina chinesa, também pode estar disponível logo no início do ano. O certo é que, por enquanto, ainda não há vacina disponível. E, portanto, o cuidado para evitar contaminação deveria ser alto. Mas não é o que se observa, como os dados do Imperial College deixam evidente. 