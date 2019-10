CPI e STF viram pretextos para golpistas Por Vera Magalhães Guru do governo dá a senha e seguidores nas redes sociais flertam com novo AI-5 e fechamento do STF, sob silêncio do presidente Deus Vult! A senha para atiçar a milícia digital foi dada já na terça-feira pelo assessor especial da Presidência Filipe Martins. "Vamos para o pau!", decretou o seguidor de Olavo, alvo de requerimentos de convocação para a CPMI das Fake News graças à sua atuação em grupos de WhatsApp da militância virtual bolsonarista em que, entre outras coisas, coordenou a estratégia de fritura do ministro Carlos Alberto Santos Cruz. Golpe. A partir daí, foi uma escalada. Olavo exortou uma união entre o presidente, o "povo" e as Forças Armadas. Allan dos Santos, do site Terça Livre, postou que o povo quer "um novo AI-5", e que Bolsonaro não teria como conter o apelo. O cineasta Josias Teophilo, diretor de documentário sobre Olavo, defendeu que, caso o STF acabe com a Lava Jato, se acabe com o STF. Sentiram o golpe. O pano de fundo para a radicalização foi desviar o foco da CPMI das Fake News, que preocupa a ala mais ideológica do governo. Até o chanceler Ernesto Araujo, numa manifestação de inversão total de hierarquia, saiu em defesa de Filipe Martins no Twitter. Silêncio. E Bolsonaro? O presidente nada falou desde que reportagem da revista Crusoé mapeou as ações de Martins e dos blogueiros de crachá. Também nada falou a respeito das pregações de seus apoiadores a favor de teses abertamente golpistas. Preferiu dizer que é criação de imprensa o outro foco de crise que mina politicamente o governo: a guerra fratricida no PSL. Fala por si. Como se fosse possível negar algo que está escancarado. Um dos últimos lances lembra em tudo o MDB, maior expoente da velha política que o bolsonarismo dizia combater: recolhimento de assinaturas para destituir um líder insubordinado, no caso o deputado Delegado Waldir. Quem seria o novo líder? O onipresente Eduardo Bolsonaro, que já ocupa a presidência da Comissão de Relações Exteriores e espera uma nunca enviada indicação para a Embaixada do Brasil em Washington. Como já se disse, o único partido em que Bolsonaro confia é o seu próprio clã. Por Marcelo de Moraes A tragédia da desigualdade . O resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) é uma tragédia nacional. Com mais de 100 milhões de pessoas vivendo com apenas R$ 413 mensais, segundo dados de 2018, não é possível falar em igualdade no País. Os números da pesquisa mostram que metade da população dispõe de parcos recursos para sobreviver e é difícil imaginar que essa situação vá melhorar rapidamente. > Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Da Vera: Quando uma foto fala mais que mil palavras Uma foto da brilhante Gabriela Biló, estampada na Primeira Página do Estadão desta quarta-feira, viralizou nas redes sociais graças à carga simbólica do momento que, sem querer, ela capta. Leia mais Guedes sobre não ir ao FMI: reformas primeiro O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta manhã ao BRPolítico que decidiu não participar da Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional para priorizar a agenda de reformas. "Reformas internas first", respondeu o ministro. Leia mais Projeto dos militares enfrenta resistência A discussão sobre o projeto que trata da contribuição previdenciária e reestruturação de carreira das Forças Armadas já indica resistência à aprovação da proposta. O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) contesta vários dos pontos do relatório em debate. Leia mais