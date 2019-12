Crescimento do PIB no 3º trimestre surpreende e indica melhora na economia

Por Marcelo de Moraes

O PIB do terceiro trimestre surpreendeu positivamente e cresceu 0,6%

Economia engrena? O resultado foi melhor do que esperavam os integrantes da equipe econômica e os analistas do mercado. Nas contas otimistas, o número do trimestre cresceria, no maximo, 0,40%. Agora, já há expectativa positiva de que o PIB do ano possa até ultrapassar 1% e o do próximo ano ficar entre 2% e 2,5%. Puxado pelos setores da construção, serviços e indústria, o PIB sinaliza que o País pode estar, finalmente, entrando num caminho de recuperação consistente. Mas, claro, é muito cedo para garantir essa previsão otimista.

Precisa arrumar a casa. Para a economia deslanchar, vários fatores precisam ser resolvidos. Um deles é complementar a agenda das reformas, tirando do papel a tributária e a administrativa. Além disso, o excesso de polêmicas políticas também tumultua o ambiente de negócios e segue afastando investidores. Mesmo assim, integrantes da equipe econômica acham que é possível ter otimismo. Conversei com o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, logo depois do anúncio do PIB. Ele disse que o resultado "sinaliza para um crescimento consistente". Mas cobrou atenção para que esse cenário positivo não seja perdido. "Não podemos ter um voo de galinha. É importante que continuemos trabalhando para manter esse crescimento", afirmou.

Lucro político. Como era previsível, Jair Bolsonaro comemorou o resultado, dizendo que ele veio em boa hora. O presidente está certo. A notícia chega um dia depois de ter sido surpreendido pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifar o aço e o alumínio brasileiros. A bola nas costas aplicada pelo aliado preferencial causou grande desconforto dentro do governo, já que antes mesmo de sua posse, Bolsonaro investiu fortemente nos dividendos da parceria com os americanos. E, até agora, entregou muito mais do que recebeu. Para Bolsonaro, ter um dado que sinalize crescimento na economia representa um lucro político numa hora difícil.

Empregos é que pesam. Apesar disso, parlamentares experientes avaliam que o crescimento da economia só vai representar ganho político para o governo se for traduzido em empregos. "Enquanto o desemprego estiver elevado, Bolsonaro e o governo não terão nenhum ganho político", disse o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ao BRPolítico. "Esse dado é importante, mas não adianta nada sem geração consistente de empregos", avaliou.

Punição geral. Como era esperado, o comando nacional do PSL puniu duramente o grupo político que se alinhou ao lado de Jair Bolsonaro contra o presidente da legenda, deputado Luciano Bivar (PE). Eduardo Bolsonaro (SP) e outros 13 deputados foram suspensos e sofrerão restrições na sua atividade parlamentar dentro da Câmara. Eduardo pegou um gancho de um ano, o que lhe impedirá de continuar liderando a bancada do PSL e também de participar de comissões técnicas da Casa. Eduardo só não perderá o comando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional porque foi eleito para o cargo e tem mandato até o fim do ano no posto. Os deputados Bibo Nunes (RS) e Daniel Silveira (RJ) e a deputada Alê Silva (MG) receberam punição igual. Outros dez deputados foram suspensos por menos tempo. Mais quatro parlamentares foram apenas advertidos.

Bye bye. O grupo de punidos já está de malas prontas para seguir Bolsonaro no Aliança pelo Brasil, mas não pode fazê-lo enquanto o partido não oficializar sua criação. E será muito difícil que isso aconteça rapidamente, o que pode deixá-los numa espécie de limbo dentro do PSL até resolverem a situação deles. Os deputados precisam ainda encontrar uma saída jurídica com a mudança para o Aliança sem perderem o mandato parlamentar por infidelidade.