Crise já causou redução de salário ou suspensão de contrato de mais de 1 milhão de trabalhadores Por Marcelo de Moraes Dados são referentes às empresas e empregados que aderiram ao programa de manutenção do emprego e renda do governo, reduzindo salários ou jornada de trabalho em troca de preservação do posto e de um auxílio financeiro. Melhor do que nada - O governo anunciou nesta segunda que mais de um milhão de trabalhadores já aderiu ao seu programa de manutenção de emprego e renda, topando ganhar menos e reduzir jornada de trabalho durante a crise provocada pelo coronavírus, em troca de preservar sua vaga. Com a economia abalada pela redução drástica de todas as atividades, o programa foi editado via medida provisória pelo governo e é visto na equipe econômica como a melhor maneira para impedir uma demissão em massa. Polêmicas - A proposta do governo nasceu cercada de polêmica, já que, na sua primeira versão, permitia a suspensão total dos pagamentos sem qualquer garantia para os empregados que fossem afetados pela decisão. Com a gritaria no Congresso, e ninguém assumindo a culpa pela trapalhada dentro da equipe econômica, a proposta foi refinada para garantir viabilidade. Empregômetro - Numa situação emergencial, a proposta pode ser vista como um recurso para evitar um banho de sangue no mercado de trabalho, com demissões a rodo. Para o governo, a participação de mais de 1 milhão de trabalhadores nessas novas bases de relação com os empregadores gerou motivo de comemoração. O secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, fez questão de repetir seguidamente que "mais de um milhão de empregos já estão sendo preservados". E a ideia é que muitos mais se somem a esses. Tanto que ele anunciou a criação de um "empregômetro", que funcionará como um contador de quantos acordos serão fechados por esse novo modelo. Como fica - A medida provisória que criou o programa permite redução de jornada de trabalho de 25%, 50% e 70%, com corte proporcional do salário recebido, pelo período de três meses. Também existe a possibilidade de o contrato ser suspenso por dois meses. Na soma da parcela do salário que restou com o auxílio do governo, o trabalhador não pode receber menos de um salário mínimo. Veja bem - Não custa lembrar que a proposta já enfrenta fortes contestações jurídicas e se sustenta por uma medida provisória. Ou seja, ainda precisa ser chancelada pelo Congresso. Por Vera Magalhães Marco Aurélio sobre chance de STF acatar parecer de Aras: 'Impensável'. Na avaliação do ministro, "os Estados têm certa autonomia e a legitimação para atos voltados à saúde é comum a todos, incluídos os municípios. Seria um ato despropositado sob o ângulo constitucional", disse o ministro.