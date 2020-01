Crise no Oriente Médio traz risco para retomada da economia brasileira Por Marcelo de Moraes Ação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio causou a morte do poderoso general iraniano Qassim Suleimani e provocou enorme tensão política internacional Risco. A possibilidade real de um conflito armado na região, opondo Estados Unidos e Irã, colocou os mercados internacionais em alerta, especialmente por conta do impacto que uma crise dessa proporção pode provocar na economia mundial. Para o Brasil, é uma péssima notícia, justamente no momento em que o País ensaia uma tentativa de retomada de seu crescimento. Com uma crise no horizonte, esse cenário se torna muito mais incerto. Vai aumentar. O primeiro efeito de uma turbulência desse tipo no Oriente Médio é seu impacto sobre o petróleo. Logo depois da confirmação do ataque feito pelos Estados Unidos, o preço do petróleo já disparou. E, claro, se ele sobe, o combustível dispara na mesma velocidade. Fazendo as contas. O governo já começou a fazer as contas para calcular o tamanho do estrago. Logo cedo, Jair Bolsonaro já avisara aos jornalistas que era provável que o preço da gasolina aumentasse por causa da crise. No fim da tarde, o presidente disse que conversou com o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, e recebeu a previsão de que a expectativa é que o combustível suba 5%. Estrago político. No momento em que sofre críticas pesadas por não ter vetado a criação do juiz de garantia dentro do pacote anticrime, nem o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões, tudo o que Bolsonaro menos queria ter de lidar é com um aumento do preço da gasolina. Mesmo sendo provocado por um fator externo, que foge ao seu controle, o desgaste político pelo aumento vai também para a conta do governo. O que vem por aí. Obviamente, essas primeiras projeções estão sendo feitas no primeiro dia da crise. É preciso ver até que ponto vai subir a temperatura para poder calcular seus efeitos. Se a tensão não baixar, a tendência é que esse nervosismo se espalhe pelos mercados, afetando a economia em geral. Num mundo globalizado, uma ação como a que abateu o comandante da Guarda Revolucionária do Irã periga também causar baixas em muitas outras frentes. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro afirma que está com hérnia abdominal Depois de evitar a imprensa nos primeiros dias do ano, na noite de quinta-feira, 2, o presidente Jair Bolsonaro falou a jornalistas que tem uma hérnia lateral no abdômen e que passará por exames em fevereiro para analisar a situação e a possibilidade de nova cirurgia. Leia mais Fundo eleitoral virou bomba no colo de Bolsonaro porque ele o colocou lá Em conversa com os jornalistas, hoje cedo, na porta do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a se queixar da repercussão sobre sua mudança de comportamento em relação ao eundo eleitoral de R$ 2 bilhões aprovado pelo Congresso. Leia mais Bolsonaro promete recorrer de decisão do STF sobre DPVAT O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 3, que o governo vai recorrer da decisão do STF sobre o DPVAT. Leia mais Presidente do PSOL: 'Lula é craque, mas não é técnico da oposição' O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, demonstra todo seu respeito à importância histórica do ex-presidente Lula no campo da esquerda, mas calcula que hoje o PSOL cresceu a ponto de deixar a alcunha de "braço auxiliar do PT". Leia mais