Ao voltar de sua viagem oficial à Índia, presidente resolve afastar os dois auxiliares para tentar conter crise em seus setores

Quem paga a conta. Segundo pessoas próximas de Jair Bolsonaro, ele ficou bastante insatisfeito ao ver que várias crises dentro do governo começavam a sair do controle e ameaçavam desgastar sua imagem. Havia problemas graves envolvendo o secretário-executivo da Casa Civil, Vicente Santini, que passara do limite ao usar jatinho da FAB para se deslocar para Suíça e Índia, numa despesa próxima a R$ 750 mil. Havia também uma crise sem fim para tentar reduzir as filas do INSS. Para blindar sua imagem dos dois problemas, o presidente avisou que ia ser duro. Santini foi exonerado do cargo. Renato Vieira, oficialmente, saiu a pedido por questões particulares. Nos bastidores, o desgaste das filas tornou sua permanência no posto insustentável.

Corda bamba. Mesmo permanecendo no governo, outros importantes auxiliares do presidente também entraram na sua mira. Bolsonaro criticou os aditivos pagos pelo BNDES para encontrar a famosa "caixa-preta" da instituição. A auditoria contratada não achou nada, mas foi regiamente pega, recebendo R$ 48 milhões pelo serviço. Depois de tentar empurrar a despesa para o colo das administrações passadas, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, acabou reconhecendo que houve aditivos ao contrato original de auditoria pagos já na sua administração. Bolsonaro se irritou, disse publicamente que isso era "errado" e passou a tratar Montezano como "garoto", quase numa referência uma possível inexperiência para comandar o banco.

Precisa resolver. Bolsonaro não escondeu seu desconforto com os problemas apresentados no Enem e avisou que ia cobrar soluções do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Com uma quantidade muito grande de reclamações, o presidente não quer dar discurso para os adversários, que criticam o estilo beligerante de Weintraub à frente da pasta. Além disso, será muito desgastante para o governo se o presidente for obrigado a substituir o ministro da Educação mais uma vez. Weintraub virou titular para tentar acabar com as trapalhadas de Ricardo Vélez Rodriguez, seu antecessor no ministério. Pelo jeito, pouca coisa mudou com a substituição.

Mudança de estilo. A forma de encarar essas crises indicam que Bolsonaro parece estar adotando um estilo novo. Em vez de bater o pé incondicionalmente e defender seus auxiliares, o presidente parece que começou a medir as consequências de manter determinados assessores que podem arranhar sua imagem.

Culpa de 2022. Pode ser que Bolsonaro tenha mudado seu jeitão já espichando o olho na direção da sucessão presidencial de 2022. E, provavelmente, entendeu que a cada escândalo ou trapalhada em que se mete algum integrante do seu governo, a maior parte da conta do desgaste é paga por ele próprio. Depois de se eleger atacando a corrupção e a velha política, tudo o que Bolsonaro quer evitar é acabar sendo associado a eles.