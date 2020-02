Presidente consuma troca na Casa Civil e no Ministério da Cidadania, e promove reforma a conta-gotas

Grão em grão. Era esperada uma reforma ministerial no segundo ano de mandato de Jair Bolsonaro, e ela vai saindo. As trocas nem sempre têm sido as esperadas, e não têm as características de uma reforma tradicional, com anúncios em bloco, mas desde o início do ano já houve dança das cadeiras nas pastas de Desenvolvimento Regional, Casa Civil e Cidadania, além da ruidosa substituição de Roberto Alvim por Regina Duarte na Secretaria Nacional de Cultura.

Casa Militar. Com a chegada do general Walter Braga à Casa Civil, além da contradição entre o nome da pasta e a patente do titular, resta a hegemonia dos fardados no Palácio do Planalto. Mesmo o titular da Secretaria Geral, Jorge Oliveira, o único sem patente no time palaciano, é policial militar da reserva. A presença de tantos generais no entorno do presidente desagrada à ala mais ideológica do governo, que tem como guru Olavo de Carvalho, que insultou os militares em vários momentos de 2019.

Queda de braço. Mesmo em transição, esse núcleo do Planalto teve êxito, até aqui, em suspender o envio da reforma administrativa ao Congresso. É apenas mais um de uma série de reveses enfrentados pelo ministro Paulo Guedes (Economia) neste início de ano. Depois da péssima recepção de sua frase segundo a qual o câmbio depreciado era um erro porque empregadas domésticas estavam indo à Disney, Guedes decidiu submergir: aconselhado por sua equipe, vai evitar declarações que possam atrapalhar ainda mais a discussão das reformas.

Eu, cidadão. Bolsonaro procurou se descolar do desgaste de Guedes, usando para isso seu velho trunfo de posar de desentendido em economia. "Eu, como cidadão, prefiro um dólar um pouco mais baixo", disse, deixando o ministro sozinho com a pecha de elitista e antipovo. Paralelamente a isso, vai segurando a reforma e enfraquecendo a agenda planejada pelo posto Ipiranga, que anda um tanto desabastecido em 2020.