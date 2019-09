Decisão do STF impõe enorme derrota para Lava Jato e pode anular suas condenações Por Marcelo de Moraes A Lava Jato sofreu sua maior derrota depois que o Supremo Tribunal Federal formou ampla maioria a favor de uma decisão que pode representar a anulação de muitas de suas condenações, incluindo a do ex-presidente Lula De pernas para o ar. Por 7 votos a 3, os membros da Corte votaram a favor de uma tese que determina que réus delatados têm o direito de poder falar por último nos processos em que há réus delatores. Ou seja: teriam direito à palavra final depois que um delator os acusasse de algo. Como essa prática não foi seguida em mais de 30 condenações, a decisão desta quinta, 26, do STF colocou os casos da Lava Jato de pernas para o ar e passíveis de revisão e anulação. Lula livre? Politicamente, a situação mais importante é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se enquadra nesse tipo de processo. A possibilidade de uma sentença do petista ser anulada, obviamente, empolgou seus aliados. E, claro, irritou seus adversários. A campanha contra o Supremo, que já era forte nas redes sociais, ganhou mais força ainda com o julgamento que enfraquece a Lava Jato. Esperando Tóffoli. A decisão só não foi sacramentada porque o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu o julgamento, depois de ser o último a votar. O ministro entendeu que existem ainda muitas dúvidas sobre a extensão e aplicabilidade do que foi resolvido. Vale para todos os tribunais? Vale para todos os casos? A ideia de Toffoli é apresentar uma série de ideias sobre isso na próxima sessão do STF, dia 2, e abrir o debate com os outros ministros. Até lá, é fácil prever que o Supremo voltará a ser alvo de críticas e ataques. Especialmente dos lavajatistas. Maré ruim. Antes do julgamento desta quinta, os lavajatistas tinham sofrido outra derrota grave, com a decisão do Congresso em derrubar 18 vetos presidenciais feitos contra a Lei de Abuso de Autoridade. Nas palavras do procurador Roberson Pozzobon, integrante da Lava Jato, a derrubado dos vetos instaurou um "regime de medo" entre investigadores de casos de corrupção por conta do risco de sofrerem punições caso seja interpretado que houve alguma extrapolação nas investigações. Mudou o vento. Apesar de todo o discurso de combate à corrupção e de adoção da "nova politica", ficou mais do que claro que o Congresso e o Supremo estão impondo mecanismos de contenção à operações do tipo da Lava Jato. Acusados de abusarem de suas prerrogativas, os integrantes dessas equipes de investigação já são rechaçados e criticados abertamente dentro do Congresso. Apesar de ainda terem reconhecimento de boa parte da população, dentro do Parlamento a história é outra e os lavajatistas vão empilhando derrotas políticas e perdendo sua força. Dinheiro grande. Longe dessa discussão, Senado e Câmara fecharam um acordo político para promulgarem parte da PEC da cessão onerosa, permitindo que o governo possa fazer o megaleilão do pré-sal em novembro. E, claro, distribuir parte generosa desse bolo para Estados e municípios. Como todos estão quebrados, os recursos que vierem servirão como socorro para amenizar suas contas. Por Vera Magalhães Da Vera: Lava Jato já não tem maioria no STF. Foi-se o tempo em que a Lava Jato ganhava todas no Supremo Tribunal Federal. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Reforma tributária vai atrasar O relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) sobre a proposta de reforma tributária da Câmara vai atrasar. Leia mais Weintraub manda faculdades privadas se virarem O ministro da Educação, Abraham Weintraub, iniciou seu discurso na abertura do Fórum Nacional do Ensino Superior nesta manhã de quinta, 26, com a faca nos dentes. Leia mais Aras toma posse na PGR com discurso sobre 'autonomia' e 'independência' No discurso de posse na manhã desta quinta-feira, 26, em Brasília, assim como fez na sabatina na CCJ do Senado, Aras reforçou a ideia de que sua gestão será pautada pela independência em relação ao governo federal e pela não interferência nas atribuições dos Três Poderes. Leia mais Após estresse, acordo para acelerar pauta econômica A despeito do bate-boca que o ministro teve com um deputado na Comissão Mista de Orçamento, a ida de Paulo Guedes ao Congresso na quarta-feira terminou com resultados positivos, ao menos no plano das intenções. Leia mais