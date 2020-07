Defesa envia à PGR representação contra Gilmar Por Vera Magalhães Peça cita Lei de Segurança Nacional e Código Penal Militar para questionar declaração de ministro do STF associando Exército a genocídio . Por escrito. O Ministério da Defesa concretizou a ameaça da véspera e encaminhou nesta terça-feira à Procuradoria-Geral da República representação contra o ministro Gilmar Mendes por, em entrevista recente, ter dito que o Exército pode vir a ser responsabilizado por genocídio graças às políticas adotadas pelo Ministério da Saúde, que tem há dois meses à frente o general da ativa Eduardo Pazuello. Dispositivos. Na representação, o Ministério da Defesa usa dispositivos como a Lei de Segurança Nacional e o Código Penal Militar, que pode ser aplicado a civis em casos específicos. A reação das Forças Armadas veio depois de uma live da revista IstoÉ no sábado, em que Gilmar disse que o Exército estaria se "associando a genocídio" pelo fato de o governo federal estar se omitindo de responsabilidade no combate à pandemia, interpretando de forma equivocada a decisão do STF sobre prerrogativas de Estados e municípios no combate à covid-19. Temor. No BRPolítico nesta terça expliquei os bastidores da violenta reação do ministro Fernando Azevedo, da Defesa. Na verdade, existe um desconforto nas Forças Armadas, sobretudo nos militares da ativa, com a prorrogação por tempo indeterminado da permanência de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. O temor é que de fato as Forças Armadas sejam arrastadas junto com Jair Bolsonaro para algum questionamento internacional quanto à prática de genocídio, por ação ou omissão, dado o alto número de mortes no Brasil pelo novo coronavírus. Lista. No post, eu listei as ações que Pazuello tomou desde que substituiu Nelson Teich, que por sua vez pediu demissão menos de um mês depois de ser designado para o lugar de Luiz Mandetta. Nenhum dos dois aceitou chancelar o protocolo pretendido por Bolsonaro para administrar cloroquina e hidroxicloroquina em casos leves de covid-19, por exemplo. Ambos eram médicos, o que o general não é. Índios. Além disso, Bolsonaro vetou lei aprovada pelo Congresso que obrigava o Estado a fornecer insumos básicos de saneamento e saúde para combater a pandemia entre povos indígenas. Entre os itens incluídos no projeto estavam leitos hospitalares e água potável. O ministro Luis Barroso, do STF, concedeu liminar obrigando o Estado a fornecer esses insumos. O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) denunciou Bolsonaro na ONU por descaso com os povos indígenas. De fato o general Pazuello e, por conseguinte, as Forças Armadas, podem ser arrastados para isso caso a ONU abra uma investigação. O medo dos militares é irem parar num Tribunal Penal Internacional juntamente com Bolsonaro. Pressão. Embora publicamente os militares partam para cima de Gilmar, internamente eles reforçaram a pressão sobre Bolsonaro para que nomeie de uma vez um ministro da Saúde, algo de que o presidente parece ter desistido em pleno auge da pandemia, da qual ele, aliás, é uma das vítimas, já que testou positivo para o novo coronavírus. Desde então, no entanto, o presidente só se preocupa em fazer propaganda de cloroquina e hidroxicloroquina. Imunidade. Depois de dois dias de controvérsias graças à interpretação de um estudo da revista Science segundo o qual, por novos modelos matemáticos, o percentual da população infectada pelo novo coronavírus necessária para que se atinja imunidade coletiva, ou de rebanho, seria menor que o calculado anteriormente, de cerca de 60%. A Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) veio a público para dizer que nenhuma cidade brasileira atingiu a imunidade de rebanho, como se aventou, e que não é desejável que se busque esse parâmetro, pois ele significa aceitar um alto número de mortes para que seja atingido. A discussão sobre a imunidade ao novo coronavírus também só engatinha no mundo, como mostra outro estudo, do Kings College, que mostra que ela pode durar apenas alguns meses. Voltou a subir. Diante de tanta incerteza no combate à pandemia, o número de mortes em São Paulo voltou a subir nesta terça e teve o segundo pior recorde desde o início da pandemia, depois de três semanas de queda. Foram 417 óbitos registrados nas últimas 24 horas no Estado, o que vem depois de três semanas de reabertura paulatina de várias regiões de São Paulo. O número de novos casos foi de 12 mil, também o terceiro pior dado desde março. 