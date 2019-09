Demissão de Cintra enterra discussão da CPMF Por Vera Magalhães A obsessão pela criação de um imposto similar à CPMF, embora não fosse apenas sua, custou a cabeça do secretário da Receita, Marcos Cintra. Como Paulo Guedes também tinha encampado a ideia, restou a dúvida: o governo persistiria na tentativa de criar um tributo sobre pagamentos? Nada feito. Do hospital, onde se recupera da cirurgia para retirada de uma hérnia incisional, Jair Bolsonaro tratou de encerrar a novela. Num tuíte, disse que "recriação da CPMF ou aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente". Fim de conversa. Guedes perde. A derrota não é só de Cintra. Paulo Guedes havia abraçado com entusiasmo a ideia de um imposto que incidisse sobre todos os pagamentos, inclusive em espécie, dada a sua capacidade de arrecadação simples, com baixa possibilidade de elisão fiscal, que abarcaria mesmo atividades normalmente difíceis de tributar e que poderia desonerar as contratações, com a retirada de impostos sobre folha de pagamentos. O feio não é bonito. Na batalha entre um imposto "feio", como o genérico da CPMF era tratado no Ministério da Economia, e o "cruel", forma de designar os encargos trabalhistas, por ora beleza mostrou que é documento. Resta saber se o governo ainda assim insistirá em mandar uma reforma tributária ao Congresso ou abraçará alguma das propostas já em tramitação, tentando adequá-las aos seus estudos em outras áreas. Custo político. Ficou evidenciado que Bolsonaro não toparia um novo desgaste político quando sua avaliação cai vertiginosamente e ele já enfrenta questionamentos mesmo no seu núcleo duro de apoio nas redes sociais com medidas como a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República e as tentativas de tutelar órgãos de controle. Família 123. Além disso, os questionamentos envolvendo a família do presidente se sucedem no período de sua convalescência hospitalar. Carlos Bolsonaro, que na terça, depois do tuíte em que relativizava a democracia, se licenciou da Câmara de Vereadores do Rio sem maiores explicações, será alvo de investigação do Ministério Público sob suspeita de rachadinha em seu gabinete. Flávio voltou a virar alvo, inclusive de correligionários do PSL, ao agir para abafar a CPI da Lava Toga, e Eduardo, em campanha para a Embaixada do Brasil em Washington, concedeu entrevista de campanha à TV Brasil - aquela que seu pai chamava de "TV Lula" e que prometeu inúmeras vezes extinguir caso fosse eleito. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Queda de Cintra mostra poder de desgaste da discussão da CPMF. Se a retomada da CPMF sair da mesa de discussões, o cenário fica mais arejado para se discutir a reforma tributária. Mas se o assunto for retomado, o governo se arrisca a sofrer mais estrago político. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Aras conquistou líderes com 'moderação' na Lava Jato Indicado como próximo procurador-geral da República, Augusto Aras ganhou pontos com líderes do Senado ao pregar "moderação" para a Operação Lava Jato. Leia mais Bolsonaro passa a usar sonda Três dias após ser operado, o presidente Jair Bolsonaro apresentou na madrugada desta quarta-feira, 11, um quadro de "lentificação intestinal e distensão abdominal", o que levou seus médicos a decidirem pela suspensão da alimentação oral e pela introdução de uma sonda para nutrição endovenosa, segundo boletim médico divulgado na manhã de hoje. Leia mais Tebet: 'Não há possibilidade de reforma voltar para a Câmara' Enquanto o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), discute com técnicos da Casa sobre a possibilidade de alterar o parecer da proposta e evitar que o texto precise voltar à Câmara... Leia mais