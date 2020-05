Movimento repetido sempre pelo presidente, de esticar a corda e depois moderar o tom, não vai frear decisão do STF de contê-lo

Mais uma vez. A tática do presidente já se tornou um clichê: depois de esticar a corda das instituições, ameaçar com medidas extremas, xingar a imprensa e comprar vários focos de briga, o presidente recua e adota um tom manso. Esta quinta-feira viu a repetição ipsis literis dessa estratégia. Acontece que ele tem ousado cada vez mais nos avanços, e os recuos não sensibilizam mais os demais Poderes, que estão determinados a conter seus arroubos.

Na marra. O dia começou quente já às 7h da manhã. De saída do Alvorada para uma viagem a Porto Alegre, o presidente deu sua tradicional paradinha para falar com a imprensa. Criticou a decisão de Alexandre de Moraes que impediu a posse de Alexandre Ramagem, fez considerações sobre o princípio constitucional da impessoalidade para dizer que "amizade" não o fere, e ameaçou nomear o amigo descumprindo a liminar, a depender de recurso que seria apresentado ao STF na sua volta a Brasília. Mais: xingou jornalistas, mandou um deles calar a boca, afrontou governadores pelo isolamento social e disse que se sentiria "violentado" se tivesse de cumprir outra determinação judicial, a de mostrar seu exame para covid-19.

Climão na viagem. A ida a Porto Alegre deve ter funcionado como um banho de realidade para o presidente. Lá, ele foi recebido com intensos panelaços. Ao visitar o centro montado para combate à covid-19, foi deixado literalmente de mãos abanando por militares que se recusaram a cumprimentá-lo com as mãos, como ele insistia em fazer.

E o exame? Em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, Bolsonaro disse que "talvez" tenha sido contaminado pelo novo coronavírus e nem tenha sentido. A declaração contrasta com resposta dada pela Advocacia Geral da União a uma determinação da Justiça Federal, a partir de pedido do Estadão, de que ele apresente o laudo de todos os exames a que se submeteu num prazo de 48 horas. No final do prazo, a AGU apresentou apenas relatório atestando que Bolsonaro testou negativo, mas não os laudos. A juíza Ana Patrícia Petri Betti não aceitou o relatório e deu novo prazo de 48 horas para que ele mostre os laudos.

Vai se enrolando. Bolsonaro flerta com crimes de responsabilidade ao desafiar decisões judiciais. No caso da determinação de mostrar o exame, ele já está descumprindo. No caso de Alexandre Ramagem na PF, parece ter sido dissuadido de afrontar a liminar de Alexandre de Moraes, porque recuou da bravata na tradicional live noturna das quintas-feiras.

Outro tom. O Bolsonaro que falou às redes sociais era outro em relação ao presidente transtornado da manhã no Alvorada. Admitiu responsabilidade pelo combate ao coronavírus, disse que não iria criticar decisões do STF nem os governadores, apresentou condolências às famílias das vítimas de covid-19 e prestou homenagem aos profissionais de saúde, que chamou de heróis.

Sentiu o baque. Além do alerta dos assessores, Bolsonaro deve ter visto que seus ataques a Alexandre de Moraes renderam desagravos de vários ministros do STF. Não foi o único recado a vir da corte: por unanimidade, os ministros confirmaram liminar do mesmo Moraes sustando trechos de uma medida provisória que permitia ao Executivo não atender a pedidos de dados pela Lei de Acesso à Informação enquanto durar a pandemia. Ainda nesta quinta-feira, Gilmar Mendes negou liminar pedida por Eduardo Bolsonaro para impedir o prosseguimento da CPMI das Fake News. O cerco ao presidente se fecha na corte, que tem tido cada vez mais decisões unânimes, antes raras.

Espiral do vírus. O recrudescimento da crise política e institucional coincide com a espiral de contaminação por covid-19 no País. O ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu que o Brasil pode entrar numa fase de mais de 1.000 óbitos por dia e mudou completamente seu discurso sobre flexibilização das regras de isolamento social. "Ninguém está pensando em flexibilizar o isolamento. Neste momento ninguém está pensando em relaxar nada", disse. Na verdade, Bolsonaro havia insistido na retomada da economia na manhã tumultuada do Alvorada. O País encerrou abril com mais de 5.900 mortes pelo Sars-Cov-2.