Depois de caos, mercado se recupera, mas vulnerabilidade permanece Por Marcelo de Moraes Fala do governo americano e distensão na guerra do petróleo fizeram Bolsa subir 7,14% nesta terça. Teste para cardíacos. Não se morre de tédio no mercado. Um dia depois de ter sua maior queda no século, com um tombo de mais de 12%, a Bolsa brasileira teve uma forte recuperação nesta terça, subindo 7,14%, beneficiada por boas notícias externas, que melhoram o ambiente econômico global. As declarações do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmando que o Congresso americano está se forçando para produzir saídas econômicas para o impacto do coronavirus, juntando esforços de Republicanos e Democratas, ajudaram a melhorar o humor do mercado. Russos e árabes também baixaram o calor da guerra do preço do petróleo contribuindo para reduzir os danos. Montanha russa. O problema é que a melhora de hoje no mercado não produz qualquer garantia que uma nova queda pesada não venha a ocorrer nos próximos dias. A vulnerabilidade da economia ao impacto do coronavírus ainda é muito forte. Por isso, o posicionamento do governo americano serviu como um calmante para os nervos à flor da pele do mercado. O problema para o Brasil é que não houve ainda um sinal nesse sentido. Pelo contrário, Jair Bolsonaro preferiu minimizar a importância do estrago que o coronavírus possa produzir. Ou seja, o País corre o risco de ver seu mercado viver uma montanha russa, descendo e subindo conforme o humor do mercado. Fantasia. Nos Estados Unidos, Bolsonaro surpreendeu ao baixar a bola de toda a preocupação que a queda da Bolsa e a disparada do dólar provocaram. "Muito do que tem ali é mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga", afirmou o presidente, surpreendendo até os seus aliados. E a agenda? Por mais que o presidente tenha preferido relativizar a crise, no Congresso as reações foram bem mais cautelosas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou do governo uma agenda de ações para reduzir o risco da crise do coronavírus no Brasil. Maia lembrou ainda que o Congresso espera até hoje as propostas do governo para as reformas tributária e administrativa. Mas deixou claro que não vai esperar para sempre. Parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também decidiram aprovar um requerimento de convite para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que explique o que o governo pretende fazer em relação à crise. Se o presidente não responde, pode ser que o ministro explique se há algum plano em vista. Truque manjado. Bolsonaro preferiu recorrer à uma de suas típicas declarações para usar como distração para não precisar tratar de temas que lhe desagradem. Agora, com a economia em crise e sem ter como justificar positivamente um PIB de apenas 1,1% em 2019, o presidente recorreu à velha cantilena da suspeita sobre fraudes nas eleições. Mas mesmo para os padrões de Bolsonaro, a fala, dessa vez, ultrapassou o previsível. O presidente disse que venceu a eleição de 2018 no primeiro turno, mas o resultado não apareceu por causa de fraudes. Sem apresentar nenhuma prova, ficou claro que o presidente pretendia conseguir uma distração da agenda pesada da economia. O problema é que a declaração colocou sob suspeita a mesma Justiça Eleitoral que comandou as eleições que o elegeram e a todos os seus aliados. Se não apresentar provas, Bolsonaro pode se enrolar com a acusação. Nada votado. Para complicar ainda mais esse quadro, continua no horizonte a manifestação do próximo domingo contra Congresso e Judiciário e a favor do governo. E a principal razão do protesto, a divisão dos recursos do Orçamento, continua enfrentando um impasse. Nada foi votado nessa terça e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve se encontrar nesta quarta com Bolsonaro em busca de uma solução. Por Vera Magalhães Ignorar Bolsonaro é a melhor saída? Os ocupantes das principais posições do Legislativo e do Judiciário demonstram a disposição de deixar Jair Bolsonaro "falando sozinho" diante da clara estratégia do presidente de esticar a corda da crise institucional justamente no momento em que o País e o mundo vivem uma crise econômica e epidemiológica com o coronavírus. Parecem querer resolver o problema diretamente com Paulo Guedes, como se fosse coisa de "adultos", praticamente relegando o presidente a uma situação de inimputabilidade. 