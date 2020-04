Depois de saída de Moro, Bolsonaro reforça posição de Guedes no governo Por Marcelo de Moraes Presidente diz que ministro "é o homem que decide a economia no Brasil". Desgaste. Pressionado politicamente pela saída turbulenta de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, Jair Bolsonaro decidiu fazer um gesto público a favor do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente entendeu que foi enorme o desgaste político causado pelo pedido de demissão de Moro, especialmente porque o ex-juiz da Lava Jato o acusou de tentar interferir no comando da Polícia Federal. E para evitar que esse desgaste se transformasse em implosão do governo, decidiu que precisava resguardar a área econômica prestigiando Guedes. Bola nas costas. Principal pilar de sustentação da campanha e da administração de Bolsonaro, Guedes vinha perdendo força dentro do governo. Defensor aguerrido das ideias liberais, o ministro reagiu mal às iniciativas do Congresso e de outros ministros para que o investimento público fosse ampliado afim de reduzir o impacto provocado pelo coronavírus. Essa atitude fez com que se desgastasse com os parlamentares e começasse a perder espaço para a ala desenvolvimentista do governo, liderada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com apoio dos integrantes da ala militar, especialmente do ministro da Casa Civil, general Braga Netto. A gota d'água foi o lançamento, na semana passada, de um plano de recuperação para o País, batizando de Pró-Brasil. Mal ajambrada, a proposta lembrava muito mais uma carta de intenções. Lançado sem a presença de Guedes e sem qualquer número especificado, o projeto indicava que o ministro tinha perdido espaço e poderia estar com os dias contados no cargo. Quem manda. Com a saída de Moro, os movimentos na área econômica foram interpretados como um sinal de que Paulo Guedes poderia ser o próximo a deixar o governo. Com a popularidade desabando pela demissão de Luiz Henrique Mandetta na Saúde e de Moro, Bolsonaro percebeu que era importante dar uma sinalização clara de que Guedes seguia forte. Chamou o ministro no Palácio da Alvorada, num encontro que ainda teve a participação dos ministros Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e Tereza Cristina (Agricultura), além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bolsonaro trouxe o ministro a tiracolo para a frente do Alvorada e foi claro em quem mandava na economia do seu governo. "Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só: chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir". Eu mando. Guedes deixou claro, na conversa com o presidente, que não tinha condição de aceitar o plano Pró-Brasil, ao qual apelidou de "Plano Marinho", em referência ao ministro do Desenvolvimento Regional. Guedes já tinha conversado com os ministros da ala militar e com Tarcísio Freitas para explicar que as ideias eram inviáveis porque dependiam de uma quantidade imensa de recursos públicos que não se sabia de onde sairiam. O ministro reforçou essa posição para o presidente e cobrou a manutenção de sua autonomia na condução da linha econômica do governo, o que foi confirmado imediatamente pelo presidente. Desautorizado, Marinho pode até ter sua presença no governo abreviada, já que a crise com o Guedes virou discussão pesada. Respiro. Com o gesto de Bolsonaro a favor de Guedes, o mercado reagiu positivamente e fez a Bolsa subir novamente, reduzindo um pouco as perdas causadas pelo clima de fim de mundo do final de semana passada. Mas se a economia respirou, isso também foi causado pela posição cautelosa do presidente da Câmara Rodrigo Maia, em relação a um possível pedido de impeachment de Bolsonaro. Maia vinha se mantendo em silêncio nos últimos dias e hoje falou defendendo cuidado na análise das denúncias contra o presidente. Maia sabe que, neste momento, não há votos para cassar o mandato de Bolsonaro. Especialmente com o Centrão se aproximando do Planalto. Perdendo terreno por conta desse movimento, Maia preferiu ficar quieto. Pelo menos até reagrupar seu exército de parlamentares. Por enquanto, as tropas do Centrão indicam não quererem guerra com o presidente. O que querem são cargos mesmo. Quem entra. Bolsonaro prometeu anunciar nesta terça-feira o substituto de Moro na Justiça. Há dois nomes que ele prefere: o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira, e o advogado-geral da União, André Mendonça. Para o comando da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que chefia a Abin, deve ser confirmado. Por Vera Magalhães O time de Guedes contra o 'PAC do Marinho'. Antes de reemergir do silêncio ao lado de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira Paulo Guedes procurou ministros que considerava importantes para mostrar a eles que a proposta de investimentos lançada antes era megalômana e irrealizável. Convenceu os militares do Palácio do Planalto, Braga Netto (Casa Civil) à frente. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Palácio teme que STF determine prisões de aliados do presidente O grande rumor no fim de semana em Brasília era de que o Supremo Tribunal Federal (STF) pode iniciar a semana colocando ainda mais lenha na fogueira da crise política em Brasília, determinando a prisão de aliados do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos implicados no inquérito sigiloso aberto desde 2019 e relatado por Alexandre de Moraes que investiga uma rede de fake news tendo ministros da corte e familiares como alvos. 