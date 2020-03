Falta de uma explicação uníssona da equipe econômica para baixo crescimento apavora o mercado.

Cada um por si. O secretário do Tesouro, Mansuetto Almeida, se preocupa muito com o dólar. O presidente Jair Bolsonaro faz piada. E Paulo Guedes diz que não há razão para pânico. Como ninguém fala a mesma língua, não há uma fala consistente de como romper esse patamar de semi-estagnação e as trapalhadas na política parecem longe de acabar, tudo isso associado à crise global do coronavírus, e o mercado brasileiro viveu mais um dia de balbúrdia.

Dólar nas alturas. O dólar chegou a bater em R$ 4,67 e fechou em R$ 4,65 depois de três leilões do Banco Central ao longo do dia. Paulo Guedes, que duas semanas atrás chegara a enaltecer as maravilhas do real desvalorizado, agora diz que se ele fizer muita "besteira" a moeda baterá em R$ 5, mas se não o fizer, vai baixar. O que vale, afinal? Essas falas, por si só, já não configuram muita besteira? O ministro da Economia parece um tanto perdido.

Reformas quando? As reformas ficaram, de novo, para a "semana que vem". Bolsonaro, ao que consta, está "mexendo" na administrativa, o que já preocupa os que defendem a necessidade de se mexer no regime de contratações e promoções de servidores para que o gasto possa ser contido no médio e longo prazo. A definição de qual tributária o governo vai defender também fica, de novo, para a semana que vem. Com isso, já são quase três meses perdidos num ano que só tem um semestre útil no Congresso.

Qual prioridade? Um dia depois de promover um showzinho humorístico na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro se reuniu com a nata do PIB nacional na Fiesp, em São Paulo. Os empresários saíram alarmados com a fala meio desconecta de Paulo Guedes, e constrangidos com a insistência do presidente numa pauta absolutamente lateral, autoritária e dirigista em meio às incertezas gerais quanto ao PIB, as reformas, coronavírus e outros assuntos gerais: o presidente bateu na tecla de que as empresas devem evitar anúncios em veículos de imprensa contrários ao governo.

Coronavírus: qual a estratégia? Por trás do descontrole do mercado, que não é exclusividade do Brasil, também está a preocupação global com o surto do novo coronavírus, que embora retroceda lentamente na China se alastra por outros países sem que haja certeza sobre sua capacidade de adaptação em climas e regiões diferentes. Por isso, a OMS recomenda uma estratégia "agressiva" de combate à pandemia, enquanto no Brasil a tônica tem sido a abordagem transparente, mas sem pânico, e de descartar que estejamos diante de um surto doméstico por enquanto. As próximas semanas mostrarão qual das estratégias é mais adequada à evolução dos casos no Brasil, que, por enquanto, chegam a 8 confirmados.