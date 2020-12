Desmatamento na Amazônia sobe 9,5% e é o maior desde 2008 Por Marcelo de Moraes Perdas equivalem ao tamanho de 1,58 milhão de campos de futebol. Mais pressão. O desmatamento na Amazônia voltou a registrar aumento, ampliando a pressão sobre a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. O desmatamento chegou a 9,5% na região, no período entre agosto de 2019 e julho de 2020, segundo dados do Prodes anunciados, nesta segunda-feira. O Prodes é o sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), responsável pela verificação da taxa de desmatamento da Amazônia. Esse é o maior índice desde 2008. É claro que foram fortes as críticas contra o desmonte dos órgãos de controle ambiental e a falta de uma política adequada para o setor. Estrago gigantesco. Para se ter uma ideia do tamanho do desmatamento, ele foi de 11.088 km2, o equivalente a 1,58 milhão de campos de futebol. Uma imensidão. Representa mais de sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Segundo o Prodes, o Pará foi o Estado que mais desmatou não região nesse período, seguido por Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. No período anterior, o desmatamento tinha sido até maior, com uma taxa de 34,5%. A diferença é que, no resultado anterior, cinco meses do levantamento correspondia ainda ao período final do governo de Michel Temer. Agora, o desmatamento é todo dentro do governo Bolsonaro. Nada a comemorar. O anúncio foi feito com a presença do vice-presidente general Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, e do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, cuja pasta chefia o Inpe. Apesar do aumento do desmatamento ter sido inferior ao do ano anterior, Mourão afirmou que não havia nada a comemorar neste fato. E, de fato não há, já que os números seguem sendo muito negativos. 'Maquiar a realidade'. Para o Greenpeace, os números ruins já eram esperados diante da política ambiental do governo. "Perdemos uma área 7,29 vezes o tamanho da cidade de São Paulo no ano considerado pelo Prodes, um número que representa 626 milhões de árvores cortadas, ou seja, 3 árvores perdidas por cada brasileiro. Este cenário já era sabido. E, ainda assim, a resposta do governo federal frente ao aumento do desmatamento tem sido maquiar a realidade, militarizar cada vez mais a proteção ambiental e trabalhar para coibir a atuação da sociedade civil, ferindo a nossa democracia", afirmou Cristiane Mazzetti, porta-voz de Amazônia do Greenpeace, segundo a assessoria de imprensa da organização. Por Vera Magalhães DEM já (bem) dividido entre Doria e Huck. Já está avançada a divisão interna dos principais caciques do DEM, uma das jóias mais vistosas das eleições de 2020, entre o apoio ao projeto presidencial de Luciano Huck e o de João Doria (PSDB) em 2022. Não são poucos os interesses em jogo no tabuleiro, e cada um dos lados tem apoiadores de peso para o seu projeto, além de argumentos sólidos e que envolvem a geopolítica estadual em sua ponderação. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Kassab: 'PSD tem o objetivo claro de uma candidatura presidencial própria' O bom resultado nas eleições municipais animou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O ex-prefeito de São Paulo afirmou que sua legenda tem objetivo de ter um candidato próprio para a Presidência da República em 2022. Ressaltando, claro, que ainda há um longo caminho para tal definição. "Do ponto de vista do PSD esta eleição reafirma o que já vínhamos pregando anteriormente: o partido tem o objetivo claro de uma candidatura presidencial própria em 2022", afirmou ao BRP. Leia Mais Eleições nas Redes: O lado mais divertido da campanha Já tem um tempo que a política se converteu de uma necessidade enfadonha para uma questionável forma de entretenimento. E as redes sociais, que estão sempre dispostas a rir até do que mereceria luto, possuem um papel fundamental nessa transformação. Na eleição de 2020, não foi diferente. E, para o bem ou para o mal, nenhum político foi poupado. Leia Mais Do Marcelo: Erra quem acha que o bolsonarismo não vai tentar reagir Depois do mau desempenho nas eleições municipais, Jair Bolsonaro e seus principais aliados vão buscar uma reorganização de suas estratégias políticas. Internamente, alguns deles admitem que faltou uma base partidária orgânica para o grupo, o que impediu a vitória de candidatos identificados com a política do presidente. Leia Mais