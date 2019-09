Despedida de Raquel Dodge vira ato em defesa da democracia Por Marcelo de Moraes A sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), que marcou a despedida de Raquel Dodge do posto de procuradora-geral da República acabou se transformando num ato de defesa da democracia e das instituições. Blindagem. Em outras ocasiões, os ministros da Corte já tinham mandado fortes recados para Jair Bolsonaro, deixando claro que ele pode muito, mas não pode tudo. E, no momento em que o presidente indicou Augusto Aras para substituir Dodge, e adotou um discurso de tentar subordinar o Ministério Público Federal às suas vontades, as reações vieram rapidamente para blindar a instituição e a própria democracia das críticas do presidente e do seu entorno mais próximo. A declaração do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), dizendo que "por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos", também ampliou a sensação de que a democracia precisava ser defendida publicamente. Decano. Coube ao ministro Celso de Mello, decano do STF, mandar o recado fortíssimo ao presidente - mesmo sem citá-lo explicitamente. Mello disse que o Ministério Público "não serve a governos, a pessoas, não serve a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades podem ostentar na hierarquia da República". "O Ministério Público também não deve ser o representantes servil da vontade unipessoal de quem quer que seja", acrescentou. Chumbo grosso. Raquel Dodge também aumentou bastante o tom para mandar a mensagem em defesa da democracia. "Quero lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade civil e a todas as instituições da República: protejam a democracia brasileira tão arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos, mas sempre sob o norte de que a democracia é o melhor modelo para construir uma sociedade de mais elevado desenvolvimento humano". Freada de arrumação. Aliados do presidente admitem que o tom dos discursos da sessão do Supremo foi forte. Não deve haver nenhuma reação explícita de Bolsonaro sobre o assunto, até porque ele está afastado por questões de saúde. A ideia dentro do Planalto é baixar a poeira dessa confusão e dar uma freada de arrumação para evitar que a situação se transforme numa crise política. De molho. Operado domingo passado de uma hérnia no abdômen, ainda consequência da facada que levou durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro não foi liberado para reassumir a Presidência nesta sexta, 13, como era previsto. Com uma recuperação lenta, o presidente tem previsão de voltar ao posto apenas na segunda-feira. Para evitar disse me disse sobre o seu estado de saúde, o presidente acabou transmitindo uma live-relâmpago, direto do hospital, pelo Facebook. Mal durou 3 minutos, mas Bolsonaro, usando uma sonda nasogástrica, aproveitou o espaço para mostrar que segue se recuperando da cirurgia. Hora de reconstruir. Com a demissão de Marcos Cintra do comando da Secretaria da Receita Federal, o governo vai aproveitar para reformular sua proposta de reforma tributária, retirando a ideia de ressuscitar a CPMF e também para reorganizar a instituição. Próxima do ministro da Economia, Paulo Guedes, a advogada Vanessa Canado, é um dos nomes analisados para substituir Cintra. Segue o jogo. Com Cintra fora de combate, a discussão em torno da CPMF vai para a lixeira. Se isso alivia o clima politicamente, também provoca um efeito colateral, já que a proposta do governo para a reforma tributária volta à estaca zero. Apesar disso, o clima de otimismo em torno da aprovação da proposta ainda segue alto. Perguntei ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se a demissão de Cintra poderia prejudicar o andamento da reforma na Casa. Maia me respondeu que isso "não atrapalha a reforma". Por Vera Magalhães Da Vera: Decano acerta, mas precisa cobrar também o STF. O que Celso de Mello e outros pensam da decisão para lá de controversa do presidente da Corte, Dias Toffoli, que paralisou as investigações do caso Fabricio Queiroz a pedido de Flávio Bolsonaro? Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Aras diz que presidente não vai poder 'mandar e desmandar' O subprocurador Augusto Aras, indicado para ocupar a chefia do Ministério Público Federal, afirmou ao senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) ter dito ao presidente Jair Bolsonaro que ele não poderia "mandar, desmandar" ou mudar o que for feito pelo Ministério Público. Leia mais Trípoli: 'Maioria da população está buscando bom senso e equilíbrio' Um dos principais articuladores políticos do PSDB, o ex-deputado federal Ricardo Trípoli acredita que o eleitor deverá mostrar na próxima votação municipal que se saturou do clima agressivo de direita e de esquerda mostrado nas duas últimas disputas presidenciais. Leia mais Pacto de Leticia pode ir contra política de Bolsonaro? O Pacto de Leticia, firmado na última sexta-feira, 6, na cidade colombiana de mesmo nome, entre todos os países que compartilham a floresta amazônica –exceto a Venezuela– tem como mote principal que daqui para frente, os sete países signatários ajam de maneira coordenada em ações de proteção da floresta. Leia mais