Único programa apresentado nesta terça, o Casa Verde e Amarela é uma recauchutagem do Minha Casa, Minha Vida e Paulo Guedes sequer apareceu na solenidade de lançamento.

Cabo de guerra. Não é mais segredo para ninguém que o governo está dividido hoje em duas alas principais: os liberais, liderados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e os desenvolvimentistas, que incluem os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e integrantes da ala militar. Guedes segue dando as cartas na economia do governo por sua força diante do mercado. Mas é nítido que se enfraqueceu politicamente diante de Jair Bolsonaro.

Climão. As visões diferentes de Guedes e do presidente têm se acentuado nas últimas semanas, com Bolsonaro se inclinando, cada vez mais, para o lado da turma do desenvolvimento. De olho na própria reeleição, o presidente gosta do discurso que fala em obras e nacionalismo. Guedes, ao contrário, coloca na mesa temas como criação de impostos, responsabilidade fiscal, teto de gastos, fim de benefícios. Não é difícil perceber que a conversa do ministro da Economia se tornou mais desconfortável para o presidente. Por isso, o megapacote de propostas do governo, que incluiriam o Pró-Brasil e o Renda Brasil, precisou ser recolhido.

Ninguém se entende. Há problemas e indefinições de todos os tipos. O pior deles é a modelagem do Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Para bancar o programa, a equipe econômica quer puxar recursos obtidos com o fim da Farmácia Popular, do seguro-defeso para pescadores, do abono salarial e do salário-família. Claro que houve gritaria no Congresso contra isso. Além disso, Bolsonaro também achou mixuruca o valor de R$ 247 para o Renda Brasil. Pediu que Guedes ampliasse para pelo menos R$ 300. Assim, o valor a mais seria expressivo em relação aos atuais R$ 190 pagos pelo Bolsa Família, programa lançado nos governos petistas. Guedes sugeriu que esse valor poderia ser obtido se fossem cortadas as deduções do Imposto de Renda com Saúde e Educação, que hoje existem. Como a ideia desagrada grande parte da classe média, Bolsonaro torceu o nariz e as discussões seguem sendo feitas.

Para bom entendedor. Único sobrevivente do megapacote, o programa Casa Verde e Amarela foi apresentado hoje pelo ministro Rogério Marinho. Criticado por ser uma espécie de recauchutagem do Minha Casa, Minha Vida, também lançado pelos governos petistas, o novo programa de habitação foi apresentado sem grande empolgação. Mas recados importantes foram dados. Paulo Guedes sequer deu as caras no evento, lançado pelos desenvolvimentistas. Bolsonaro usou mais tempo para celebrar o Dia do Soldado do que para falar do Casa Verde e Amarela. Mas ao se referir ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães como "PG2", alimentou as teorias da conspiração de que o auxiliar, de quem gosta muito, poderia ser o "Paulo Guedes 2", o substituindo na Economia. Poucos lembraram na hora que Guedes e Guimarães têm as mesmas iniciais e a fala pode ter sido apenas mais uma das hierarquias usadas por Bolsonaro para se referir aos seus auxiliares. Mas, com o clima interno atual do governo, nenhuma piada é apenas uma piada.

Vocês que lutem. Enquanto o governo bate cabeça para colocar suas propostas na rua, o Congresso articula seu próprio jogo. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, têm ampliado suas conversas com integrantes do Supremo Tribunal Federal. Os dois trabalham nos bastidores para que seja produzida uma solução jurídica que permita a ambos concorrer a um novo mandato de dois anos no comando das duas Casas. Se conseguirem isso, fortalecem suas posições políticas e reassumirão o protagonismo, enquanto o governo dá suas trombadas sem definir qual rumo prefere tomar.