Dois recordes ruins no mesmo dia Por Vera Magalhães Dólar fecha acima os R$ 4,20, e desmatamento é o maior da década. Nos dois casos, o que é culpa do governo?

Tragédia anunciada. No caso do desmatamento, tudo. Os números do Deter, o sistema que faz o monitoramento mês a mês do desmate na Amazônia, já mostravam o que estava por vir no primeiro semestre. Jair Bolsonaro e Ricardo Salles preferiram negar os números, desacreditar uma instituição séria como o Inpe e demitir seu diretor, Ricardo Galvão, com direito a humilhação pública.

Fumaça. Todo o esforço para compor uma narrativa ideológica em cima de uma série histórica estatística redundou no desastre anunciado nesta segunda-feira: aumento de 29,5% de um ano para outro no desmatamento, uma área superior a 9,7 mil m² derrubada, 90% dos quais em desmatamento ilegal.

O que fazer? A negação da realidade fez com que o governo não recuasse do desmonte que promoveu na estrutura de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, graças ao discurso do ministro e do presidente de que havia uma "indústria da multa", e de que seria preciso explorar economicamente a Amazônia. Diante do leite fartamente derramado, Salles agora diz que vai estudar com governadores o que fazer, anuncia a transferência de estruturas da sua pasta para a região e enrola para não admitir o óbvio: o governo ignorou todos os alertas e simplesmente não tem plano para deter o avanço do desmatamento, que, segundo os dados do Deter, segue a toda no segundo semestre.

E o dólar? O segundo recorde do dia - o dólar fechou no maior patamar da história do Plano Real - se deve a um misto de fatores externos e internos. No front doméstico, pesaram para pressionar a moeda norte-americana a semana curta, a falta de perspectiva de investimentos de curto prazo no País e a percepção de que as reformas não vão avançar neste ano.

Guedes de stand by. Bolsonaro tratou de dar um banho de água fria no mercado, ao anunciar que a reforma administrativa, que vai mexer na estabilidade para futuros servidores, não vai agora para o Congresso. A previsão era de envio nesta terça-feira. Prevaleceu a sugestão da área política de que seria explosivo mexer com o funcionalismo agora que Lula está solto e incendiário. Quem lê o BRP já tinha me ouvido cantar essa bola: diante do recrudescimento da polarização política, a agenda de Guedes era a primeira candidata a ser vítima. Foi.

Por Marcelo de Moraes

