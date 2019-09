Ecos do STF: caso de Lula volta algumas casas Por Vera Magalhães A anulação de uma sentença de Sergio Moro condenando o ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine provocou relação na Lava Jato e em juristas, provocou uma romaria de recursos de condenados na operação e já provocou uma consequência concreta: o processo do terreno para o Instituto Lula foi remetido por Fachin de volta a alegações finais. E agora, a operação está em risco? Procuradores em alerta. A força-tarefa de Curitiba apontou risco de retrocesso no combate à corrupção e possibilidade de anulação em massa de sentenças condenatórias da Lava Jato que não tenham dado aos delatados a chance de falar depois nas alegações finais da defesa - razão pela qual a Segunda Turma anulou a condenação de Bendine. Fachin se previne. O relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, adotou a primeira medida concreta após a mudança de entendimento da turma: mandou que o processo que apura se Lula recebeu um terreno para seu instituto e uma cobertura contígua à sua em São Bernardo como propina volte à fase de alegações finais. A defesa do ex-presidente já havia puxado a fila de pedidos de revisão de decisões depois da decisão da turma. Recurso? A Procuradoria-Geral da República pode recorrer da decisão que anulou a sentença de Moro para que o caso seja levado ao plenário. Um procurador disse ao BRP que, como o caso tem impacto sobre dezenas de decisões, é preciso que o pleno da Corte forme uma decisão com repercussão geral. A esperança é que o colegiado maior reverta o entendimento sobre alegações finais - que não consta dos códigos nem da Lei de Delações. PF em transe. Enquanto a Lava Jato e Moro enfrentam reveses no Judiciário, o ex-juiz e agora ministro tenta recompor parte de seu capital político abalado por derrotas no governo e declarações ambíguas de Bolsonaro. Depois de uma reunião com o presidente, ambos saíram fazendo juras de amor, que, no entanto, não resistem à realidade: o próprio Moro disse que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, segue no cargo por ora, mas admitiu que isso pode mudar no futuro. Em paralelo a isso, o superintendente da PF Ricardo Saadi já está com o destino selado e será substituído. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Crise ambiental pode fortalecer Marina. Depois do fraco desempenho na eleição passada, quando conseguiu apenas 1% dos votos válidos, Marina Silva (Rede) parecia ter reduzido significativamente suas chances de voltar a ser competitiva numa disputa nacional. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Ruralista comanda comissão sobre mudanças climáticas Surpresa na eleição para presidência da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC). Ao contrário do esperado, o escolhido foi o senador Zequinha Marinho (PSC-PA). Leia mais Ramos desacredita PEC paralela A PEC paralela que trata das emendas da reforma da Previdência no Senado não despertou a confiança na Câmara dos Deputados. Leia mais Moro relativiza, mas diz que Valeixo fica na PF Após uma "DR" com o presidente Jair Bolsonaro, na terça, 27, o ministro Sergio Moro foi reticente nesta quarta, 28, ao ser questionado sobre a possibilidade de o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, continuar no cargo depois que o inquilino do Palácio do Planalto indicou que pode haver troca no comando da corporação em mais um sinal de enfraquecimento da relação com o ex-juiz. Leia mais