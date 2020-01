Efeito coronavírus assusta mercado e derruba Bolsa Por Marcelo de Moraes O temor de que o vírus se espalhe rapidamente e afete a economia chinesa derrubou os mercados do mundo inteiro e provocou queda de mais de 3% na Bolsa brasileira Prevenção. Com pelo menos 80 mortes confirmadas na China e mais de 2.800 casos registrados, o coronavírus mostrou que tem capacidade também para afetar a saúde do mercado financeiro. Como o vírus está se espalhando rapidamente, os investidores passaram a se preocupar com o impacto que poderá exercer sobre a poderosa economia chinesa. Nesta segunda, o investidor mostrou toda a sua aversão ao risco e correu na direção de segurança. Resultado: a Bolsa brasileira teve uma queda de 3,29% e o dólar fechou em R$ 4,20, depois de ter chegado a R$ 4,23. Erro grave. A correria no mercado piorou quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que tinha errado na divulgação da sua avaliação sobre a capacidade de alcance global do vírus. Depois de ter dito que era moderado, corrigiu a previsão para elevado, reconhecendo a seriedade do problema. E agora? A mudança desse quadro de instabilidade vai depender da velocidade com que o vírus possa ser contido. As autoridades chinesas têm anunciado medidas para evitar que pessoas com casos comprovados ou suspeita de coronavírus deixem o país. A cidade de Wuhan, onde o vírus explodiu, também está praticamente sob quarentena. Mas todo o quadro é ainda muito incerto e de risco. No Brasil. Autoridades brasileiras afirmaram que o País não tem nenhum caso registrado ou sob investigação do coronavírus até o momento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que já há servidores trabalhando nas fronteiras, nos aeroportos e nos portos com treinamento técnico para identificar eventuais casos suspeitos da doença. Embarcações que venham de locais considerados de risco potencial de contaminação do coronavírus precisam informar sua situação com 72 horas de antecedência, reportando suspeita ou confirmação de casos. No caso dos voos, a Anvisa fará a inspeção se o comandante do avião reportar alguma suspeita. Barba de molho. "Desde o dia 22 de janeiro foi acionado protocolo em relação a esse tipo de vírus, então os portos e aeroportos estão vigiados", afirmou o presidente em exercício, general Hamilton Mourão. Mas Mourão disse que seria leviano se garantisse que o vírus não chegará ao Brasil. Por Vera Magalhães Da Vera: Lula e Bolsonaro, tudo a ver. A entrevista concedida pelo ex-presidente Lula ao UOL e publicada no fim de semana evidencia as semelhanças entre ele e Jair Bolsonaro na estratégia de apostar tudo na polarização política nos extremos e na visão que ambos têm a respeito da imprensa. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Onyx com Olavo: bênção para o MEC? A ida de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, ao encontro do guru Olavo de Carvalho ligou o radar dos políticos no governo e no Congresso. Leia mais Witzel justifica telefonema: 'Para demonstrar união' Em mais um vídeo publicado nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), justificou a divulgação do telefonema para o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, dizendo que o objetivo foi "demonstrar união". Leia mais 'Jorginho' está com tudo Um tuíte do deputado Eduardo Bolsonaro, que acompanhava o pai na viagem à Índia, jogou luz no fim de semana para a força que o titular da Secretaria Geral da Presidência e da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, Jorge Oliveira, conquistou no governo e junto ao clã Bolsonaro. Leia mais