Eleição de Fernández abre guerra retórica entre Brasil e Argentina Por Vera Magalhães Presidente eleito e Bolsonaro trocam ofensas e provocações, o que pode afetar Mercosul e relações entre os países

Catimba. É supérfluo discutir quem começou, ou quem errou mais. A diplomacia foi mandada às favas por Alberto Fernández, que usou suas primeiras falas depois de eleito para gritar "Lula livre", ignorando decisão da Justiça brasileira, e por Bolsonaro, que se imiscuiu de forma imprópria em questões internas dizendo que os argentinos votaram mal. Entre alfinetadas e cotoveladas, o que fica em xeque são o comércio e as relações políticas entre os dois principais países da América do Sul, num momento em que o continente enfrenta solavancos políticos na Venezuela, no Peru e no Chile.

Enquanto isso... no Twitter, mais confusão. Apareceu no perfil oficial de Bolsonaro um vídeo que chamei no BRP de paródia de "O Rei Leão". Um leão, identificado como "presidente Bolsonaro", é cercado por um bando de hienas, que seriam desde partidos, como o PT e o PSL, até Poderes, como o STF, passando por veículos de imprensa e instituições como a OAB. A tensão política no continente era o mote para exortar os "conservadores patriotas" a apoiarem o presidente incondicionalmente, ou as hienas venceriam. A alta dose de maniqueísmo foi criticada por adversários de vários matizes políticos, e, no fim da tarde, o vídeo foi apagado. Como o presidente está em viagem ao Oriente Médio, a grande possibilidade é que, novamente, seu filho Carlos tenha usado a conta do pai para postagens impróprias.

Ruído. Como tem se tornado tradição nos dez meses de governo, Bolsonaro e família criam tretas políticas em momentos cruciais para votações e decisões econômicas do governo, o que só reforça a ideia, expressada em entrevista do diretor do Cebrap, Marcos Nobre, de que o presidente optou por falar e governar apenas para o um terço do eleitorado que lhe é fiel. Nesta semana a equipe econômica manda uma série de novas reformas ao Congresso. A briga com o PSL e a polarização com a esquerda, que traz a possibilidade de o caso do Chile contaminar a discussão das reformas, não ajudam em nada a tramitação dessas propostas, para as quais o Legislativo já demonstra pouco interesse.

Susto em SP. Enquanto o quadro nacional segue conflagrado, a política paulistana foi sacudida pela notícia de que o prefeito da capital, Bruno Covas, foi diagnosticado com câncer no trato digestivo, com metástase, e terá de ser submetido a quimioterapia. Por ora, Covas anunciou que não se afastará da prefeitura. mas aliados se preocupam com sua recuperação. Os médicos disseram que o fato de ele ter apenas 39 anos e praticar esportes deve ajudar sua recuperação.