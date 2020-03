No total, País soma 5.717 ocorrências e 201 óbitos. Todos os Estados já têm casos da doença.

Disparada - O Brasil teve hoje seu pior dia de ocorrências do coronavírus desde que a doença foi registrada pela primeira vez em território nacional. Acostumado com uma média em torno de vinte mortes por dia, o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 31, que houve 42 falecimentos pela doença apenas nas últimas 24 horas. As ocorrências também deslancharam, com 1.138 casos. Assim, o País acumula agora 5.717 casos positivos e 201 mortes.

Longe do pico? - O salto no número de casos e mortes nesta terça pode ser fruto do aumento de testes que estão sendo feitos, mas mostra que a doença ainda pode estar distante do seu auge. O fato é que o coronavírus já está espalhado pelo País e 18 unidades da Federação já registraram mortes: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. É em São Paulo que se concentra o maior número de mortes, com 136 das 201 totais. O Estado também tem o maior número de casos, com 2.339.

Mais panelaço - No seu quatro pronunciamento em cadeia de rádio e televisão no mês, Jair Bolsonaro usou um tom bem mais moderado para falar sobre o coronavírus, preferindo listar medidas que o governo está tomando para reduzir o impacto da covid-19 sobre a economia e a vida das pessoas. Mas não perdeu a chance de distorcer as declarações do diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, dando a entender que ele aprovava sua tese de flexibilizar o isolamento que vem sendo praticado no Brasil por orientação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e seguido pela quase totalidade dos governadores. Durante os sete minutos de sua fala, várias cidades dos Brasil registraram fortes panelaços contra o presidente.

Veja bem - Ao saber que o presidente estava distorcendo a declaração, a direção da OMS se pronunciou defendendo o isolamento. Não foi apenas a entidade que marcou posição. Numa entrevista muito sóbria e firme, o ministro Mandetta reforçou que segue de pé a orientação para que o isolamento seja mantido no Brasil. Mandetta pediu cautela e citou até Paulinho da Viola, recitando parte da letra de "Argumento": "Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro, leva o barco devagar".

Congelados - O governo anunciou uma medida importante para reduzir o impacto dos efeitos do coronavírus sobre a população. Num acordo com a indústria farmacêutica, ficou decidido que os preços dos remédios não sofrerão aumento pelos próximos 60 dias. Havia um aumento previsto para a próxima semana, mas foi adiado pelos próximos dois meses.