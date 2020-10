Em clima de tensão, STF decide se mantém decisão de Fux sobre traficante Por Marcelo de Moraes Integrantes da Corte temem que ministro use a função para intervir no parecer dos colegas . Tensão. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga, nesta quarta-feira, se mantém a decisão tomada pelo presidente da Corte, Luiz Fux, que cancelou liminar dada por Marco Aurélio Mello, libertando o traficante André do Rap. Apesar da medida, a ordem chegou tarde demais, quando o criminoso do PCC já estava solto e, provavelmente, fora do País. O problema é que as duas ações criaram grande tensão no STF. De um lado, estão os críticos de Marco Aurélio, que consideraram um erro grave libertar André do Rap. Do outro, ministros que não gostaram de ver Fux usar a prerrogativa de presidente para dar uma canetada e derrubar a decisão de um colega. Todos iguais. Na sessão, os ministros devem confirmar a decisão de Fux, mas esperam que o ministro faça um gesto, deixando claro que o ocorrido foi uma excepcionalidade. E que a função da presidência não pode se transformar numa espécie de superioridade da opinião de um ministro sobre a dos demais. Novos ares. A crise indica que há uma mudança no jogo político interno do Supremo. A entrada de Fux no comando do STF no lugar de Dias Toffoli representa a ascensão de um ministro mais alinhado com o chamado lavajatismo. E ele já tinha feito o primeiro movimento nesse sentido ao acabar com o poder da 2ª Turma de analisar execuções penais, chamando as decisões para o plenário. Todo esse caldo de cultura ainda está sendo assimilado e pode apontar para futuros choques dentro do tribunal. Ao pé do ouvido. Depois de manter relação política próxima de Dias Toffoli, Jair Bolsonaro fez o primeiro gesto de aproximação com Fux. A pedido do presidente, os dois se reuniram a sós nesta terça-feira. É uma tentativa de Bolsonaro de construir uma ponte política com Fux, depois de ter ignorado o ministro no processo de indicação de Kássio Nunes Marques para a vaga do decano Celso de Mello. Bolsonaro preferiu conduzir essa negociação com os ministros Toffoli e Gilmar Mendes e, agora, sinaliza com a abertura de um canal com Fux. Com tantas pontas soltas na nova configuração do STF, a dúvida é se isso será possível. Por Vera Magalhães Mandetta vê 'apagão' e orçamento insuficiente para o pós-covid. Para além das críticas a Jair Bolsonaro e Paulo Guedes -- inversamente proporcionais, aliás, à ausência de autocrítica pelo período em que comandou o Ministério da Saúde no curso da pandemia -- o principal ponto da entrevista de Luiz Henrique Mandetta ao Roda Viva nesta segunda-feira foram dois alertas sobre o presente e o futuro da pasta Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Do Marcelo: FMI reduz previsão de queda do PIB e mostra que Guedes estava certo Em 25 de junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, contestou a previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o PIB brasileiro afundaria em 9,1% em 2020 pelo impacto do coronavírus. Na ocasião, o ministro disse que a previsão estava errada e pareceu, para quem acompanhava sua fala numa audiência no Congresso, que tentava apenas tapar o sol com a peneira. Leia Mais Eleições nas Redes: A busca pelo voto negacionista Principalmente porque, ainda em abril, o STF reconheceu por unanimidade a competência concorrente de estados e municípios no combate à covid-19, a pandemia em curso é pauta das eleições municipais deste ano. Mas, enquanto opções mais à esquerda exploram o tema em sintonia com bandeiras históricas, como a universalização da renda mínima, a base bolsonarista aponta as redes sociais ao eleitor que, assim como Jair Bolsonaro, vive a apostar em soluções sem qualquer comprovação científica. Leia Mais Russomanno associa 'falta de banho' de moradores de rua com 'resistência' a covid-19 Celso Russomanno, candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, deu uma declaração que pode ser um "tiro no próprio pé". O deputado federal disse que moradores de rua e da Cracolândia podem ser "mais resistentes" ao coronavírus por "não tomarem banho". "Não temos uma quantidade imensa de moradores de rua com problema de Covid. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias, etc e tal", afirmou durante evento na Associação Comercial de São Paulo. Leia Mais