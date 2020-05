Em depoimento, Moro diz que Bolsonaro queria superintendência da PF no Rio Por Marcelo de Moraes Celso de Mello autoriza que ministros sejam ouvidos em inquérito para confirmar se as acusações do ex-ministro são verdadeiras . Mais pressão. No seu depoimento de quase nove horas à Polícia Federal, feito no sábado, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro confirmou o que dissera contra Jair Bolsonaro, o acusando de tentar interferir na direção da PF e na superintendência do Rio e de ter acesso a relatórios de inteligência. A íntegra do depoimento de Moro foi revelada hoje pela CNN. Mesmo sem trazer uma nova acusação, os diálogos apresentados por Moro das suas conversas com o presidente aumentam o peso das afirmações de Moro. Além disso, há datas, testemunhos citados, mensagens com as conversas e até a indicação da existência de um vídeo de uma reunião ministerial onde Moro afirma que Bolsonaro o pressionou publicamente para controlar a PF. "Quero apenas uma". No que talvez seja o diálogo mais explícito, Moro descreveu a pressão feita pelo presidente para tentar indicar um nome de sua confiança para a direção-geral da PF. Mas também não escondeu que seu maior interesse era o controle do Rio de Janeiro. "Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio", disse o presidente. Bala de prata? Como Moro não trouxe novas revelações, além das que já vinha acusando o presidente, grupos bolsonaristas trataram de sair anunciando que o depoimento era fraco e que não trazia uma "bala de prata", capaz de ferir de morte o presidente. Esse raciocínio, porém, parece ser muito mais uma tentativa de domínio de narrativa, algo tão caro aos bolsonaristas, do que uma situação real. É cedo para saber até onde esse inquérito irá avançar. A acusação de Moro é gravíssima por si só. Ele diz que o presidente tentou intervir na Polícia Federal e ter acesso às suas investigações. Se isso ficar provado, Moro não depende de uma bala de prata, pois sua acusação já é grave o suficiente. Mas a questão é que ela ainda precisa ser comprovada no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Depoimentos. Um passo fundamental nessa investigação foi dado nesta terça pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator do assunto. Ele autorizou que os ministros Luís Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Segurança Institucional) e Braga Netto (Casa Civil) sejam ouvidos pela Policiz Federal no inquérito que trata das acusações de Moro. Os três generais foram citados como testemunhas das pressões do presidente. Celso de Mello também requisitou a gravação do vídeo da reunião na qual Bolsonaro teria pressionado pelas trocas na PF. Reação. Bolsonaro, claro, tentou minimizar e desmentir as acusações de Moro. Sem o acompanhamento de um advogado, acabou mostrando num celular outra troca de mensagens com Moro, que mostram a conversa onde tratavam justamente da troca do comando da PF. Falando na porta do Palácio da Alvorada, o presidente fez uma longa intervenção, confusa em vários pontos, mas recheada de confiança e negando as acusações de Moro. Possivelmente, estava aliviado por saber que o ex-juiz não apresentou os "15 meses de gravações de conversas" que os bolsonaristas juravam que Moro iria mostrar. Mas Bolsonaro - repetindo, sem a companhia de um advogado - acabou respondendo à pergunta porque queria indicar alguém para a PF no Rio. "É o meu Estado", disse. O presidente disse que deve ser defendido no caso pela AGU. Coronavírus aumentando. Enquanto a briga política aumenta de proporção, a discussão sobre o combate ao coronavírus acaba ficando em segundo plano dentro do governo. E isso é desastroso, uma vez que os números não param de aumentar. Foram registradas mais 600 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 7.921. Já são 114.715 caso. Esse aumento contraria completamente a fala de Bolsonaro, que afirmou hoje que o número de casos estava diminuindo. Apesar do negacionismo do presidente, a doença segue expandindo no Brasil. São Paulo já tem 2.851 mortos e o Rio mais 1.123. E o pico do coronavírus parece ainda não estar próximo. Por Vera Magalhães Moro entrega à PF mensagem inédita de Bolsonaro sobre inquérito do STF. O cerne do depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal é deixar claro que a grande razão para Jair Bolsonaro querer trocar o comando da Polícia Federal não eram supostos relatórios de inteligência a que o presidente queria ter acesso, e sim a extrema preocupação do presidente com o inquérito sigiloso conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no STF que investiga uma rede de fake news contra ministros da corte financiada por empresários bolsonaristas e tendo parlamentares, assessores parlamentares e familiares de Bolsonaro como alvos. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro recua na renomeação de Mantovani para Funarte Correndo o risco de perder o segundo secretário de Cultura no ano, Jair Bolsonaro recuou na renomeação do maestro Dante Mantovani para a direção da Funarte.Segundo o Estadão, Bolsonaro atendeu a pressões de dentro do Planalto para tornar sem efeito a nomeação de Mantovani. 