Guerra comercial pelo preço do petróleo e coronavírus derrubaram os mercados no mundo inteiro

Salve-se quem puder. Desde o fim do carnaval, a economia brasileira vinha sofrendo com o estrago provocado na economia mundial pelos efeitos do coronavírus. Mas a guerra pelo petróleo, deflagradas ainda noite de domingo entre árabes e russos, fez os mercados do mundo inteiro derreterem. O preço do petróleo desmoronou e junto dele foram-se as bolsas, inclusive o Ibovespa.

Emergência. Ainda na noite de domingo, alertados pela crise que já se desenhava no exterior, integrantes do governo e do Congresso se mobilizaram para organizar uma reação. Mas numa situação desse tipo, não há muito o que fazer. Antes mesmo de o mercado abrir, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tinha autorizado a venda de mais US$ 3 bilhões para conter a disparada da moeda americana. Foi quase inútil, pois o dólar fechou em R$ 4,72, a pior da história.

Circuit breaker. A Bolsa não viveu situação melhor. Logo na abertura, teve queda devastadora. Foi preciso acionar o circuit breaker, mecanismo de defesa do mercado e que suspende as operações da Bolsa quando a queda passa de 10%. Assim que as operações foram reiniciadas, o mercado seguiu tombando e a Bolsa fechou com perda de 12,17%. Foi a pior queda do século, perdendo apenas para a de setembro de 1998.

Tombo. A guerra pelo petróleo fez com que a Petrobrás sofresse um prejuízo enorme. Com queda de quase 30% de suas ações, a empresa perdeu nesta segunda cerca de R$ 91 bilhões em valor de mercado. E segue sem saber até quando será afetada pela crise.

Reação. Em viagem oficial aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro tentou sinalizar com seu apoio à política econômica do ministro Paulo Guedes. Ambos fizeram também a defesa da aprovação das reformas e o presidente ainda acrescentou que não pretendia interferir na política de preços da Petrobrás. Bolsonaro chegou a conversar por telefone com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para alinhar um discurso pró-reformas. Bolsonaro disse que recebeu a garantia de Maia que poderia contar com o Congresso para cumprir esse papel.

Tsunami. Na conversa com o presidente e em outras falas ao longo do dia, Maia definiu como "tsunami" o estrago provocado pela disputa entre Arábia e Rússia pelo preço do petróleo. E avaliou que é garantida a perda para a economia brasileira por causa disso e pelo efeito do coronavírus. Mas lembrou que o importante, agora, é reduzir o máximo possível esse impacto.

Velha fórmula. Na avaliação do presidente da Câmara, a melhor saída ainda é a aprovação da agenda econômica do Congresso, que inclui as reformas tributária e administrativa, além da PEC Emergencial e da autonomia do Banco Central, entre outros pontos. Mas Maia ressaltou que isso somente poderá acontecer desde que os "Poderes ajam em harmonia e com espírito democrático". É aí que a porca torce o rabo. Governo e Congresso têm trombado seguidamente e parecem longe de conseguirem cumprir mutuamente as duas premissas colocadas por Maia. O tamanho da crise, entretanto, pode acabar garantindo uma espécie de trégua.