Em live, Bolsonaro ignora transferência indevida de R$ 7,5 mi para programa de Michelle Por Vera Magalhães Presidente confirmou indicação do piauiense Kassio Nunes para o STF . Nada a declarar. Um presidente que faz uma live semanal para prestar contas diretamente à população dos atos do governo deveria aproveitar os encontros para tratar dos assuntos mais importantes da semana, não? Nem sempre. Bolsonaro falou de muita coisa na live desta quinta-feira. Até confirmou a indicação de Kassio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, como fizera pouco antes à CNN Brasil. Mas sobre o outro tema do dia, a reportagem da Folha que mostrou o desvio de finalidade de doações de R$ 7,5 milhões que seriam para comprar testes para covid-19, mas foram destinados a um programa assistencial sob responsabilidade da primeira-dama Michelle Bolsonaro, nem uma palavra. Na cara dura. A doação foi feita pelo frigorífico Marfrig, ainda em março, e se destinava diretamente ao Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos para a detecção da covid-19. Procurada pelo jornal, a empresa disse que recebeu comunicação em maio da Casa Civil confirmando que o dinheiro seria destinado ao fim original. Mas em junho a coisa mudou: o governo decidiu destinar o dinheiro ao Arrecadação Solidária, ligado à primeira-dama. De lá, os recursos foram parar, sem licitação, a instituições missionárias evangélicas ligadas à ministra Damares Alves para a compra de cestas básicas. Desvio de finalidade. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União vê claro desvio de finalidade na destinação da verba milionária, e vai abrir procedimento para investigá-la. Para o procurador Lucas Furtado, esse desvio representa afronta aos princípios constitucionais que regem a administração: impessoalidade, moralidade e legalidade. Nem um pio. Mas, nem diante da grande repercussão do caso nas redes sociais e nos meios políticos, inclusive nas hostes bolsonaristas, o presidente achou que ele deveria ser discutido. Na live, também não respondeu perguntas de jornalistas escolhidos, como faz com frequência. Deixou tudo para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. STF. Já a indicação do magistrado piauiense, que havia sido comunicada a integrantes do STF, mas ainda enfrentava certa resistência interna, foi confirmada por Bolsonaro. O nome de Kassio Nunes caiu mal entre formadores de opinião bolsonaristas que ainda se apegam ao discurso do combate à corrupção, dada a ligação do escolhido com Ciro Nogueira, um dos caciques do Centrão. Ainda no labirinto. Na seara econômica, segue a indefinição quanto ao financiamento do programa Renda Cidadã. Paulo Guedes deu entrevista para descartar de vez o uso dos precatórios como fonte. A ideia também foi gongada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que falou o óbvio, que só há dois caminhos: aumento de carga tributária ou corte de gastos. Cortar onde? Eis a questão. Para Bolsonaro, de volta à live, não pode ser no Orçamento do Ministério da Defesa, inflado para 2021. Porque, segundo o presidente, vai que alguma potência resolve invadir o Brasil ou a Amazônia? Quem vai nos defender se as Forças Armadas estiverem sucateadas? Já na educação, diz o mandatário, a questão não é gastar mais ou menos, e sim assegurar que as crianças aprendam. Então tá. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Eleições nas Redes: Bovino, mas nem tanto Carla Zambelli foi dispensada ontem da função de vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara Federal. Mas a deputada federal tratou a mudança com naturalidade, garantindo não passar de uma medida pacífica com o intuito de obter um mínimo de governabilidade para o presidente da República. Leia Mais BRP: Entrevista com ACM Neto Conversa com prefeito de Salvador inaugura cobertura em vídeo das eleições 2020. Leia Mais Em Curitiba, Fruet entra na campanha de Goura Depois de desistir de entrar na disputar pela prefeitura de Curitiba, o ex-prefeito da capital, deputado Gustavo Fruet (PDT) declarou oficialmente seu apoio à campanha de Goura, que assumiu seu lugar como candidato do PDT. Leia Mais