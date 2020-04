Hesitação de Bolsonaro em demitir ministro, que insiste em contraponto público, mostra que coragem do presidente é maior nas redes sociais que com a caneta

.

Capítulo repetido. E em mais um dia a novela do demite-não demite do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, concentrou os esforços do governo, do noticiário e das redes sociais nesta quarta-feira. Já seria bizarro se fossem tempos normais. Mas em meio a uma pandemia na qual o País diariamente bate recordes de mortes e novos casos de covid-19 é prova cabal da incapacidade do governo Jair Bolsonaro de gerir uma crise de tamanha gravidade. O presidente insiste em divulgar vídeos de boicote ao isolamento social, passa o dia especulando sobre eventuais substitutos para Mandetta, mas hesita, num sinal de que sabe que, se lá na frente o sistema brasileiro colapsar, será ainda mais responsabilizado pela tragédia.

Dois Bolsonaros. São dois os presidentes em exercício, nenhum deles adequado ao momento. Nas redes sociais, nos pronunciamentos, nas entrevistas e em suas lives, Bolsonaro diz que é ele quem manda, que sua caneta está cheia, que coronavírus está indo embora, sai para o rolê, zomba da pandemia e da aflição das pessoas. No comando do governo, desestabiliza a equipe, sabota subordinados, não consegue dar uniformidade às ações de combate à pandemia mas demonstra ser menos corajoso que sua versão on-line.

Dobrou a aposta. Mandetta percebeu o aspecto covarde do chefe e resolveu explicitá-lo. Recusou o pedido de demissão do secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson Oliveira, um dos responsáveis pela estratégia de combate à pandemia. De quebra, já fidelizou seu número 2, João Gabbardo, que era cotado para assumir seu lugar interinamente enquanto o presidente hesitante pensa num ministro que: 1) seja contra o isolamento social; 2) seja a favor do uso precoce e massivo de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar covid-19, 3) seja médico, de preferência respeitável, e 4) seja de São Paulo, para fazer um contraponto ao governador João Doria Jr. Quase um conjunto impossível, daí também uma das razões do prolongamento da novela.

Livre, leve e de língua solta. Mandetta se mostrou mais tranquilo na coletiva desta quarta. Disse que não é "astrólogo" para prever quando acabará o isolamento social ou qual será o pico da pandemia, repetiu que se guia pela ciência e admitiu abertamente o conflito de visões com o chefe. Ironizou "isolamento vertical, oblíquo" e outras "angulações", apontou o dedo para a cara do deputado Osmar Terra, que na sua campanha aberta para virar ministro ganhou o campeonato de propagação de fake news sobre a pandemia entre políticos, como mostrou levantamento da agência de checagem Aos Fatos.

Parece definitivo. Diante da nova fala super-sincera de Mandetta, parece de fato insustentável sua situação. Deve ter seu destino selado quando Bolsonaro resolver a equação do substituto e depois de olhar com nervoso para as pesquisas que insistem em mostrar que o ministro é mais popular que ele.

Poderes trabalham... Enquanto Bolsonaro tumultua, o Legislativo e o STF trabalham. No Senado, foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda constitucional do Orçamento de guerra. No Supremo, na primeira sessão remota realizada pela Corte, formou-se maioria para garantir aos Estados o direito de definir regras de circulação durante a pandemia. Você, assinante do BR Político, soube que a tendência era essa graças a entrevista com o relator das ações, Marco Aurélio Mello, que disse na segunda-feira que era "impensável" que o pleno da Corte chancelasse parecer do procurador-geral da República, Augusto Aras, pelo direito de Bolsonaro de sustar decisões dos Estados.

... e enquadram o presidente. As votações no Congresso, que mostram o governo cada vez mais isolado e desarticulado, a decisão do STF referente aos Estados e uma ordem da Câmara para que Bolsonaro mostre o resultado de seu exame para covid-19 mostram que os Poderes resolveram manter o presidente sob rédea curta. Não será fácil para ele tratar a pandemia à base de bruxarias, garrafadas e mistificações. Nem será tão simples decretar a reabertura do país no gogó e à base de carreatas histéricas dos bolsonaristas. Mesmo trocando de ministro.