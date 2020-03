Em meio à pandemia, crise diplomática com a China Por Vera Magalhães Tuítes de Eduardo Bolsonaro provocam resposta da embaixada chinesa, contrariam ruralistas e levam a bronca de Mourão; era preciso? Sinofobia? O ex-candidato a embaixador do Brasil em Washington e ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Bolsonaro, usou o Twitter, ferramenta preferida da família para fazer política, para elucubrar uma teoria segundo a qual a China teria escondido informações do mundo e seria responsável pela pandemia do novo coronavírus. "Uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução", escreveu. Reação. A resposta chinesa veio também no Twitter e no mesmo tom. Tanto o perfil oficial da embaixada da China quanto o pessoal do embaixador Yang Wanming responderam duramente ao filho do presidente, exigindo retratação. O atrito assustou o agronegócio, que já espera perda inestimável com o surto de coronavírus e, diante da treta, vislumbrou a possibilidade de prejuízos ainda maiores. Bananinha. O Itamaraty ainda se enfiou na confusão quando Ernesto Araújo resolveu bancar a babá de Eduardo Bolsonaro e cobrar da China uma retratação por ter ofendido Jair Bolsonaro, algo que não aconteceu. Mais cedo, o vice-presidente, Hamilton Mourão, procurara fazer o oposto: desvincular a crise do governo, dizendo que havia sido um deputado a ofender os chineses, e não o Executivo. Disse que o tema só ganhou relevo pelo sobrenome do envolvido. "Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo. Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo", disse Mourão. Foi o suficiente para o apelido viralizar e dar origem a infindáveis memes. Réplica e tréplica. O incidente diplomático está longe de terminar: Eduardo Bolsonaro fez uma espécie de "textão do Face" em forma de thread para explicar que não tinha feito o que fez, ou seja, estigmatizar a China. Não convenceu o aliado do Brasil, que respondeu em uma série de tuítes em tom cada vez mais duro. Enquanto isso.... O incidente sinobrasileiro foi mais uma crise desnecessária, provocada por obra e graça da família Bolsonaro, em meio à pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, na vida real, existe uma clara queda de braço entre o governo federal e os governos dos Estados quanto ao tom e a dureza das medidas para enfrentar o surto. Enquanto Bolsonaro, mesmo depois das primeiras mortes e da crescente oposição a seu governo vista nos panelaços e nas redes sociais, insiste em que não se pode "parar a economia", os governadores adotam dia a dia medidas mais restritvas à circulação das pessoas e ao comércio. Protocolos confusos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma coletiva bastante diferente das que vinha concedendo até aqui. Depois de fazer várias reverências políticas a um enciumado Bolsonaro nesta quarta-feira, ele fez uma entrevista na quinta em que pareceu afrouxar as recomendações de distanciamento social e isolamento, restringindo-as a quem tem sintomas e convive com pessoas de mais de 60 anos. A reação das redes sociais foi imediata, e assessores do ministro foram vagos quanto ao significado das novas orientações. Ele causou perplexidade ao recomendar que universidades e escolas retomassem atividades, na contramão das deliberações das redes privadas de ensino em todo o País e de administrações estaduais e municipais. Fronteiras. Se a determinação de Mandetta parece mais flexível, é de se perguntar por que, então, o governo federal fechou as fronteiras com todos os países, menos o Uruguai. Cada um por si. A falta de sintonia de políticas e protocolos no tratamento da pandemia vai lembrando os Estados Unidos. Governadores como Wilson Witzel (Rio), João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) apertam as recomendações. O grande divisor de águas tem sido o que fazer com relação ao transporte público. Witzel anunciou decreto isolando o Rio de Janeiro, algo que depende de aval de agências federais. Doria, por sua vez, é contra a ideia de prefeitos de proibir a circulação de transporte público a partir do dia 29. No Rio Grande do Sul, foi aprovado estado de calamidade pública por 15 dias. O Brasil vive um sistema de muitos pesos e várias medidas, e a antes técnica condução do Ministério da Saúde começa a capitular diante das pressões políticas. Sinal amarelo. Por Marcelo de Moraes A panela bateu, a ficha caiu, mas governo segue confuso. Duas sessões de forte bateção de panelas e muita bronca nas redes sociais fizeram com que Jair Bolsonaro e seus principais auxiliares finalmente entendessem a gravidade do problema. Mas, mesmo depois de começarem a tomar algumas providências importantes, há duas constatações preocupantes. A primeira é que Bolsonaro só mudou de comportamento, parando de minimizar e menosprezar a pandemia, depois de tomar dois panelaços populares pela proa, com as pessoas protestando contra o governo. Esses protestos foram tão intensos que o estrago político causado foi tão grande que talvez sequer possa ser revertido. 