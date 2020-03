Em pronunciamento, Bolsonaro minimiza coronavírus e defende volta às atividades Por Marcelo de Moraes Enquanto isso, doença segue se espalhando pelo Brasil: 46 mortos e 2.201 casos oficiais . Inacreditável. Numa fala totalmente na contramão das recomendações sanitárias feitas no mundo todo para o combate ao coronavírus e com ataques pesados contra a imprensa, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento de rádio e televisão minimizando o impacto da doença nas pessoas. O presidente defendeu que as atividades sejam retomadas, incluindo aulas nas escolas e todos os outros serviços, como a operação do comércio, por exemplo. Pagou para ver. O discurso surpreendente do presidente parece ter sido uma espécie de dobrada de aposta. Derretendo politicamente por ter minimizado a doença, Bolsonaro parece ter preferido arriscar uma manobra de menosprezar as recomendações sanitárias em troca de uma perspectiva de redução dos estragos na economia. Bolsonaro, certamente, seguiu, como de costume, o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, mais cedo, tinha pregado que a atividade econômica devia ser retomada. Pressão. O presidente também parece ter cedido à pressão feita por empresários bolsonaristas que há duas têm defendido que a quarentena seja destinada apenas aos mais velhos. Quanto aos outros, pegariam "apenas uma gripezinha". Só aumenta. O polêmico discurso do presidente vai no sentido oposto das evidências. os casos não param de aumentar no Brasil. Já são 46 mortos, sendo 40 em São Paulo - Estado que concentra a maioria das ocorrências - e outros seis no Rio. São 2.201 casos em todo o País. Em apenas 24 horas, foram mais 310 casos e 12 mortes. E esses são apenas os dados oficiais do Ministério da Saúde, sendo provável que existam muitas subnotificações. Bolsonaro preferiu tratar esses números com zombaria e voltou a afirmar que se trata de clima de histeria. Claro que, como de hábito, culpou a imprensa de espalhar o pânico e ainda atacou - sem citar o nome - o doutor Dráuzio Varela. Rufem as panelas. Enquanto falava, Bolsonaro foi "homenageado" nas principais cidades do País com um novo panelaço. A questão é que com a fala de hoje o presidente estabeleceu claramente o que acha da doença. Para ele, trata-se de uma histeria. O problema é saber qual o tamanho do prejuízo político que ele terá por assumir essa posição. Inclusive, não vendo problema em defender que crianças e jovens sejam expostas ao vírus, com a volta às aulas, desde que a vida volte ao seu ritmo normal. Bolsonaro pagou para ver numa aposta de altíssimo risco político. Mostra o exame. Suspeito de ter sido infectado com o coronavírus, Bolsonaro garantiu que testou negativo contra a doença, mas não mostrou até hoje o exame que comprove isso. Pior: o diretor do hospital, onde foram testados o presidente e vários dos seus auxiliares mais próximos, que estiveram com ele nos Estados Unidos, não forneceu à Justiça dois nomes de pacientes que tiveram exame positivo. E pode piorar? Sempre pode. O governo editou hoje uma medida provisória que acaba com os prazos para se responder aos pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação, o que causou um berreiro danado entre os parlamentares. Mas pode piorar mais ainda? Claro que sim. O governador de São Paulo, João Doria, desconfiado que pudesse estar contaminado, fez o teste do coronavírus, que deu negativo. Assim que teve o resultado em mãos, o publicou nas redes sociais. Exatamente o oposto do que fez Bolsonaro. Alívio. Se o presidente parte de vez para a briga política e a economia enfrenta imensas dificuldades, o mercado, pelo menos, teve hoje um dia de trégua. Com o cenário externo melhor, a Bolsa brasileira teve um dia de alta bastante elevada, marcando 9,69%, num alívio para os investidores que já estavam se acostumando a ver seu dinheiro derreter sem interrupção. Por Vera Magalhães Se Bolsonaro não recuar, Congresso derrubará restrições à Lei de Acesso. Uma blitz matinal das principais lideranças da Câmara e do Senado mostra que, se Jair Bolsonaro não recuar pelo segundo dia consecutivo de uma Medida Provisória editada, a MP 928, que aproveita a pandemia de coronavírus como justificativa para impor restrições à Lei de Acesso à Informação Pública, editada em 2011, vai ser derrubada pelo Legislativo. 