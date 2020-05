Degravação de parte do áudio da reunião ministerial foi divulgada pela AGU e pode complicar situação do presidente

.

Apareceu. A Advocacia-Geral da União divulgou hoje parte da fala de Jair Bolsonaro durante a reunião ministerial em que teria tentado interferir na Polícia Federal, segundo acusação de Sérgio Moro. No trecho da reunião mostrado pela AGU, Bolsonaro fala PF - o que tinha negado - mas não diz explicitamente que a intervenção se daria lá. Mas o contexto dessa fala reforça a acusação de Sérgio Moro porque o presidente fala em interferência. Pela importância do conteúdo, vamos reproduzir o que a parte que a AGU revelou.

A conversa. "Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações; eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações; a Abin tem seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque tá faltando realmente... temos problemas... aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação", começa a falar Bolsonaro.

Vergonha. "Quem é que nunca ficou atrás da... da... da... porta ouvindo o que o seu filho ou a sua filha tá comentando? Tem que ver pra depois... depois que ela engravida não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele: já era. E informação é assim. [referências a Nações amigas] Então essa é a preocupação que temos que ter: 'a questão estratégia'. E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação nosso - todos - é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado, e não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade."

Ponto final. Nesse momento, a transcrição feita pela AGU pula 50 minutos e continua: "Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f... minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar; se não puder trocar, troca o chefe dele; não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira."

Precisa divulgar tudo. A parte revelada pela AGU mostra bastante indícios que Bolsonaro quis mesmo interferir na PF e fala de proteção de sua família. São trechos importantes porque mostram que o presidente, de fato, queria controle sobre as informações de inteligência. Mas é preciso conhecer toda a gravação para entender os contextos. Especialmente o pedaço em que a conversa pula cinquenta minutos. O conteúdo que falta pode piorar ainda mais a situação do presidente no inquérito que investiga as acusações feitas por Moro.

Bom para os dois. Antes dessa revelação, Bolsonaro e Rodrigo Maia promoveram um reencontro, depois de passarem os últimos meses afastados e falando mal um do outro. As dificuldades políticas de ambos, entretanto, acabaram fazendo com que se reunissem nesta quinta-feira. O presidente tem um objetivo claro: quer a ajuda de Maia para tentar convencer os governadores a flexibilizarem o isolamento social em seus Estados para retomar as atividades econômicas. Bolsonaro passou o dia repetindo o discurso de que a economia vai quebrar se for mantida a quarentena pelo coronavírus. "Efeito colateral da quarentena vai ser devastador", afirmou o presidente. Bolsonaro pretende, inclusive, fazer novo pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, no sábado, para falar sobre isso.

Veja bem. Defensor da quarentena, Maia não vai encampar a campanha do presidente nesse sentido. Mas reconhece que a economia deve atravessar um período de muita dificuldade e é preciso buscar soluções. Especialmente para Estados e municípios, que, na sua opinião, precisarão cada vez mais da ajuda do governo. O deputado lembrou que sempre foi um defensor do diálogo e reconhecia a importância da retomada das conversa com o presidente. "Voltamos a namorar", festejou Bolsonaro.

Me ajuda. No encontro, Bolsonaro pediu que Maia participe com ele de uma videoconferência com os governadores para tentar um acordo que permita algum tipo de retomada das atividades econômicas nos Estados. Mesmo topando participar da conversa, o presidente da Câmara não está disposto a avançar o sinal nessa discussão com os governadores. Até por já estar escaldado com as mudanças de humor de Bolsonaro. Para aliados afirmou, depois do café, que ia ver como as coisas transcorreriam.

Ruim para todos. Se a reaproximação vai durar, ninguém sabe. Mas, nesse momento, serve aos dois. Ambos enxergaram razões suficientes para se se afastarem. Para o presidente, Maia queria sabotar seu governo economicamente e enfraquecê-lo na disputa eleitoral de 2022. Já o deputado não escondia sua irritação pelas redes bolsonaristas o atacarem sem dó, sem serem contidas pelo presidente. Nesse meio tempo, os dois só se enfraqueceram. O presidente passou a lidar com o desgaste provocado pelo inquérito que investiga as acusações de tentativa de interferência na Polícia Federal feitas por Sérgio Moro. Também só piorou sua imagem ao insistir em minimizar a pandemia de coronavírus. Já Maia, perdeu o controle do Centrão e reduziu sua força política. Melhor reatar a paquera e ver no que dá.

É guerra. Mas Bolsonaro continuou atacando pesadamente o governador de São Paulo, João Doria, justamente por causa da política de isolamento social mantida pelo tucano no Estado. Numa reunião promovida pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, Bolsonaro conclamou os empresários a "jogar pesado" contra Doria para que ele não adote o lockdown em São Paulo para conter o avanço do coronavírus. "Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, está decidindo o futuro da economia do Brasil. Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado, jogar pesado, porque a questão é seria, é guerra. É o Brasil que está em jogo", afirmou o presidente. O fato de já haver mais de 4,3 mil mortes em São Paulo pelo coronavírus foi ignorado por Bolsonaro na conversa.

Bateu, levou. Doria, obviamente, não deixou passar em branco o ataque de Bolsonaro. "Mais uma vez, o presidente Bolsonaro deixa de defender a saúde dos brasileiros para atacar quem está trabalhando para proteger vidas. Prefere comícios, andar de jet ski, treinar tiros e fazer churrasco. Enquanto milhares de brasileiros morrem por coronavírus. Acorde para a realidade, presidente Bolsonaro. Saia da bolha de ódio e comece a ser um líder. Se for capaz", reagiu.

Tantas mortes. O drama é que o presidente cobra a retomada das atividades num momento em que o coronavírus segue se espalhando. Nesta quinta, foram registradas mais 844 mortes nas últimas 24 horas. Um número cada vez mais próximo dos mil diários. Foram mais 13.944 casos registrados. Com tudo isso, o Brasil já soma quase 14 mil mortos pela doença (13.993). Como retomar as atividades com números tão elevados ainda?

Blindagem. Bolsonaro, porém, coleciona polêmicas o tempo inteiro e somou mais uma ao editar medida provisória que se parece muito mais com uma tentativa de blindagem. A MP isenta agentes públicos de punição por decisões tomadas no período de duração da pandemia do coronavírus no Brasil. Não houve qualquer aviso prévio sobre a edição de uma MP com um conteúdo tão polêmico, e que foi interpretada como uma espécie de salvo-conduto para proteger Bolsonaro de ser responsabilizado pelos seus atos em relação à pandemia. No mesmo dia, partidos políticos judicializaram a MP, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal alegando sua inconstitucionalidade. A reação à proposta foi tão grande que é difícil imaginar que ela não seja derrubada. Se o Supremo não se antecipar, o Congresso deve jogar a pá de cal sobre ela.