Em vitória de Fux, STF forma maioria para revogar soltura de André do Rap Por Marcelo de Moraes Corte já tem seis votos favoráveis à decisão de Fux, que cassou liminar dada por Marco Aurélio Mello autorizando a libertação do traficante do PCC. Julgamento será concluído nesta quinta . Pegou mal. Em clima de enorme tensão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enfrentou hoje seu primeiro teste no comando da Corte. Com um voto muito forte, justificou sua decisão de cassar a liminar dada por Marco Aurélio Mello, que tinha autorizado a libertação do traficante André do Rap, na semana passada. A soltura do criminoso provocara enorme repercussão negativa e a situação piorou depois que a revogação da liminar chegou apenas quando André do Rap já tinha desaparecido. Fux usou toda a gravidade desse fato para mostrar que foi um erro a decisão de Marco Aurélio e que não havia outro caminho que não fosse o de derrubar essa ordem. Ainda lembrou que André do Rap "debochou da Justiça" ao fugir. Excepcionalidade. Se a decisão de devolver um traficante para a cadeia era fácil de sustentar, Fux precisou usar de diplomacia para mostrar aos outros ministros que não pretende dar canetadas anulando suas medidas, valendo-se da posição de presidente. Logo na abertura do seu voto, explicou tratar-se de uma "excepcionalidade", e que visava zelar pela segurança, já que a soltura do traficante proporcionara uma enxurrada de pedidos semelhantes em favor de outros criminosos. Além disso, lembrava que atuava para fortalecer também o colegiado de ministros. "Muito mais que 11 juízes, somos um só tribunal sobre o qual recai gravíssima responsabilidade da guarda da Constituição. É através da justaposição sobre nossas diferentes visões que construímos soluções mais justas para problemas coletivos", afirmou. Goleada. Não havia dúvidas que Fux teria o apoio dos outros ministros - quem se colocaria a favor de uma ordem que libertou um traficante? Mas havia a preocupação que o fato não se tornasse recorrente no futuro, na gestão de Fux. Ao destacar a excepcionalidade e necessidade de seu ato, o ministro criou as condições para que os outros integrantes da Corte ficassem menos desconfortáveis com a situação. Além de Fux, os ministros Alexandre de Moraes, Édson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli votaram pela manutenção da prisão preventiva, formando o placar parcial de 6 a 0 e assegurando a maioria no caso para a decisão do presidente do Supremo. Ainda faltam o voto de quatro ministros (o Tribunal está momentaneamente com dez ministros pela aposentadoria de Celso de Mello), incluindo o de Marco Aurélio. Chumbo grosso. Se o placar já garantiu a vitória de Fux, é certo também que o voto de Marco Aurélio deverá conter uma resposta dura. Antes da sessão, em várias declarações, ele criticara publicamente a atitude de Fux, falando até em hipocrisia. Como vacina, o presidente do STF lembrou que outras duas liminares semelhantes de Marco Aurélio também tinham sido cassadas anteriormente pelos presidentes da Corte. Em 2000, Carlos Velloso derrubou a ordem de soltura do banqueiro Salvatore Cacciola, que como André do Rap, aproveitou a liberdade para fugir. Em 2018, foi a vez de Toffoli reverter a ordem de Marco Aurélio para soltar os réus que estavam presos por condenação em segunda instância. O que vem por aí. Fux inicia seu mandato como presidente empilhando polêmicas. Segundo seus interlocutores, não é essa sua intenção. Mas esses mesmos interlocutores lembram também que ele não pretende ter uma gestão de estilo passivo, desviando de situações difíceis. 