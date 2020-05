Embate entre governo e STF chega ao ponto mais agudo

Alexandre de Moraes solta ofensiva contra aliados de Bolsonaro, Corte convoca Weintraub e governo decide enfrentar o Judiciário . Esquentou muito. A crise política no Brasil tem apresentado um comportamento frenético: quando se pensa que a situação atingiu seu ponto mais agudo, novos fatos acabam por lançar mais componentes de instabilidade no ambiente. Esta quarta-feira foi marcada pelo ponto máximo de tensão até aqui da relação entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Jair Bolsonaro. Bolsonaristas na mira. Logo de manhã aconteceu uma operação que vem sendo esperada há semanas: o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão em endereços de empresários, parlamentares e influenciadores digitais bolsonaristas em vários Estados, no âmbito do inquérito sigiloso instaurado desde o ano passado para apurar fake news e ameaças a integrantes da Corte. Entre os alvos, empresários como Luciano Hang, da Havan, deputados federais e estaduais e blogueiros e tuiteiros bolsolavistas. Gritaria. A reação foi imediata e alta. Alguns dos alvos da operação fizeram transmissões ao vivo de agentes da PF em seus endereços. Outros atacaram violentamente o STF em suas contas nas redes sociais. Os filhos de Bolsonaro também reagiram e apontaram a tentativa de cerceamento da liberdade de expressão voltada apenas à direita. Reunião de emergência. Bolsonaro, que na véspera elogiara a operação da PF sobre o governador do Rio, Wilson Witzel, desta vez reagiu mal. Convocou uma reunião de emergência no Planalto na qual foram discutidas medidas para que o Executivo se contraponha às decisões do STF. Uma delas será tentar obter um habeas corpus preventivo para que o ministro Abraham Weintraub (Educação) não tenha de atender à convocação de Moraes para depor por conta de suas declarações na reunião ministerial de 22 de abril. O temor do Planalto é que o STF dê voz de prisão ao ministro, o que levaria a crise a patamares de fato preocupantes, indicativos de ruptura institucional. STF fala. Na sessão virtual realizada nesta quarta, os ministros do Supremo usaram o segundo dia consecutivo para defender a independência do Judiciário e clamar pela tranquilidade do ambiente do País. Desta vez coube ao presidente em exercício da corte, Luiz Fux, fazer o clamor. Pandemia. Enquanto na política o clima ferve, no front sanitário o Brasil superou a marca de 25,5 mil mortes pela covid-19, marca que consolida o País como maior foco na América Latina, o novo epicentro da pandemia. A despeito disso, Estados começam a anunciar planos de reabertura gradual das atividades econômicas. Em São Paulo, o governador João Doria anunciou que algumas regiões do Estado, entre elas a capital, que concentra a maioria dos casos de contaminação pelo coronavírus, vão poder reabrir alguns setores na semana que vem, inclusive o comércio. Isso foi lido como capitulação a pressões políticas e econômicas sobre o tucano,vindas de empresários e prefeitos. E gerou dúvidas quanto à segurança da medida, que pode ser precipitada.

Resultado do Caged mostra drama do desemprego disparando. Os dados do Caged, divulgados hoje, mostram que o desemprego já começou a disparar. Com a pandemia do coronavírus paralisando a atividade econômica, o saldo do emprego formal mostra uma redução de 763.232 vagas com carteira assinada entre janeiro e abril. Leia mais