Só depois de 48 horas da aprovação pelo Senado, Bolsonaro sanciona medida, mas ainda não há esquema para pagamento

Vai pagar quando? Logo que o Senado aprovou, na segunda-feira, 30, a Renda Básica Emergencial (RBE), que por três meses vai fornecer R$ 600 a pessoas que preencham requisito de baixa renda e não ter trabalho formal por conta da pandemia de coronavírus, começou uma campanha para que Jair Bolsonaro sancionasse logo a ajuda e iniciasse a transferência dos recursos. Partiu de entidades, parlamentares, economistas e movimentos de direita e de esquerda. Mas até agora nada de o benefícios sair, e o jogo de empurra de responsabilidades e o cipoal de burocracia parecem não estar próximo do fim.

Vai sair? Bolsonaro reuniu ministros, liderados por Paulo Guedes, ainda pela manhã nesta quarta-feira para anunciar que sancionaria a RBE e ainda assinaria outras medidas de ajuda financeira a setores afetados pela pandemia. Recuavam, ele e o ministro, do entendimento de que seria preciso o Congresso votar uma nova Proposta de Emenda à Constituição abrindo um novo Orçamento e indicando as fontes de recursos. Bolsonaro consultou ministros do STF, que atestaram que a autorização conferida pelo ministro Alexandre de Moraes para se excepcionalizar a Lei de Responsabilidade Fiscal garantiria, por si só, a sanção e o início da transferência dos recursos.

Mas não saiu. O dia prosseguiu e os ruídos só aumentaram. Para acabar com eles, a Câmara finalmente se dispôs a votar uma PEC do chamado "Orçamento de Guerra", que deve ser votada nas próximas horas. Por tudo isso, a sanção da RBE só saiu no fim da tarde. Parlamentares e economistas passaram a exigir, em entrevistas e pelas redes sociais, que Bolsonaro iniciasse já a transferência dos recursos para os beneficiários do Bolsa Família, que já têm cadastro e já têm o cartão pelo qual o dinheiro pode ser repassado. Nem isso foi assegurado.

Cofres abertos. Enquanto o dinheiro não sai, os parlamentares vão ampliando o alcance das medidas. O Senado aprovou projeto, antes mesmo da sanção dos R$ 600, ampliando o valor e o escopo dos que podem ser atendidos. Antes, estimativa de economistas do Ipea dava conta de que seriam beneficiadas 59 milhões de pessoas.Agora, esse número é incerto. O texto aprovado nesta quarta estende a homens chefes de família a concessão que já era prevista a mulheres nessa condição, de receber o dobro da renda (R$ 1,2 mil). A estimativa é que as mudanças representem um gasto extra de R$ 13 bilhões.

Fantasma do comunismo. Diante da aprovação de medidas de renda mínima, proposta histórica da esquerda, o medo da volta do fantasma do comunismo passou a assolar os bolsonaristas. Carlos Bolsonaro, que na quarentena se mudou para o Palácio da Alvorada, fez uma longa publicação no Twitter teorizando sobre como o socialismo estaria aproveitando a pandemia de covid-19 para se instalar de novo no Brasil e, no limite, tentar derrubar seu pai.

Fake news no Dia da Mentira. Não foi a única pérola vinda da família presidencial. Menos de 12 horas depois de fazer um pronunciamento em tom conciliador, clamando pelo entendimento político, Bolsonaro pai postou em suas redes sociais um vídeo de um suposto feirante do Ceasa de Belo Horizonte, não identificado, em que ele "alertava" para o risco de desabastecimento graças às medidas de restrição de circulação pela crise do coronavírus e chamava os governadores de "corja de canalhas" por determiná-las, enquanto Bolsonaro seria o único responsável ao tentar uma saída racional para cotejar proteção às pessoas e cuidado com a economia.

Não é bem assim. Acontece que o vídeo era falso: o Ceasa mineiro funciona normalmente e até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, veio a público negar que exista risco de desabastecimento de alimentos. Bolsonaro apagou o vídeo e, num gesto ainda mais raro, pediu desculpas pela sua publicação. Teria sido coisa do Carluxo?

OMS também desmente. O mal-entendido com a Organização Mundial da Saúde, iniciado na véspera, também prosseguiu. Na sua entrevista diária, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, foi questionado sobre as declarações de Bolsonaro de que a organização teria recomendado a retomada das atividades econômicas. O diretor-executivo da instituição, Michael Ryan, deu uma resposta conciliadora: disse que as orientações para que países sejam cautelosos em relação à pandemia vale para todos os países, não só para o Brasil.

#BolsonaroDay. Tanta desinformação que vem partindo do presidente e de seu núcleo mais próximo em relação à covid-19 não passou incólume nas redes sociais. Em mais um sinal da perda de apoio de Bolsonaro nesse que é seu meio natural, a hashtag #BolsonaroDay, numa alusão ao Dia da Mentira, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante todo o dia. Os bolsonaristas tentaram replicar com uma hashtag associando o Primeiro de Abril à "extrema imprensa", mas o alcance ficou restrito à bolha bolsonarista.

Mandetta pistola. No outro front do combate à pandemia, o do Ministério da Saúde, o que se viu foi um ministro da Saúde mais preocupado que nos últimos dias. Luiz Henrique Mandetta recomendou medidas de isolamento ainda mais severas diante dos números, que agora agregam mais de 1.000 novos casos a cada dia. O total de óbitos em 24h apresentado pela pasta foi de 39, o que eleva o total de mortes no Brasil para 241. Em todo o País, movimentação em funerárias, cemitérios e hospitais dão indicativos de que a subnotificação é grande, graças à falta de testes em quantidade suficiente.