Enquanto planeja redução de quarentena, Brasil ultrapassa 31 mil mortes pelo coronavírus Por Marcelo de Moraes País teve mais um dia de recorde de mortes registradas nas últimas 24 horas, com 1.262. Número de casos já são 555.383. Subindo a ladeira. Pressionados pela quebradeira econômica, governadores e prefeitos tentam acelerar a flexibilização das suas políticas de isolamento para tentar conter o coronavírus. O problema é que os boletins com os dados de ocorrências e mortes não param de mostrar o crescimento da incidência da doença. Hoje, o Brasil registrou mais um recorde em número de mortes nas últimas 24 horas, com 1.262. A marca anterior era de 1.118. Os casos diários já são 28.936 e a soma total de ocorrências já passou do meio milhão: 555.383. É uma tragédia sem controle. Quem cuida? No meio dessa elevação de casos e mortes, sempre é bom lembrar que o País tem uma das situações mais inusitadas entre todos os que enfrentam a pandemia. Desde o dia 15 de maio, não possui um ministro da Saúde titula. O cargo vem sendo exercido interinamente pelo general Eduardo Pazzuello, que era o secretário-executivo quando o ministro Nelson Teich decidiu pedir demissão. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro parece ter desistido de procurar um novo ministro. E daí? O crescimento da pandemia, que já coloca o Brasil perto dos números da Itália, se transformou apenas numa rotina para o governo. Mais preocupado em se blindar politicamente, o presidente segue angariando aliados dentro do Congresso para evitar um possível pedido de abertura de processo de impeachment. Distribuindo cargos e liberando emendas para os parlamentares do Centrão, Bolsonaro tenta aumentar sua proteção política. E quase nunca fala sobre o coronavírus, exceto para comemorar quando recebe algum tipo de ajuda dos Estados Unidos em repasse de respiradores ou doação de comprimidos de cloroquina. Mercado reage. Apesar do drama do coronavírus, o mercado teve um dia muito bom nesta terça e começa a consolidar uma trajetória de recuperação. Hoje, a Bolsa brasileira superou os 91 mil pontos, subindo 2,74%. Não foi pouca coisa. O resultado é o melhor desde 10 de março quando o efeito do coronavírus estava comemorando a afetar a economia e, por consequência, demolir a Bolsa junto. Para quem tinha se acostumado com um "novo normal" em torno dos 70 e pouco mil pontos, depois de já ter furado a barreira dos 100 mil pontos, o otimismo do mercado com o desempenho de hoje é bastante compreensível. Recuo. Outra marca muito importante do dia foi o recuo da cotação do dólar. A moeda fechou em R$ 5,2086, numa queda de 3,34%. Para se ter uma ideia do que isso representa, foi, porcentualmente, a maior redução desde 8 de junho de 2018. E a menor cotação desde 14 de abril. Devagar com o andor. O resultado encheu de esperança o mercado, que parece estar influenciado pela retomada da economia em alguns países importantes. Mas também há uma visão positiva que tenta enxergar uma espécie de início de arrumação na política interna. Em busca da recuperação, o mercado enxerga com imensa boa vontade o que considera uma trégua na briga entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Também consegue acreditar que a aproximação com o Centrão pode garantir o avanço das reformas no segundo semestre. Usando essas lentes coloridas, os investidores podem ver o que desejam. Mas é sempre bom lembrar que basta uma sacudida nesse cenário para que a situação volte a se fragilizar. Por Vera Magalhães Recuo comprova erro da abertura prematura em SP. O recuo do governador João Doria Jr. e do prefeito Bruno Covas e os números alarmantes da covid-19 no Estado nas últimas 24 horas comprovam de forma irrefutável, e da pior maneira, o que dissemos aqui no BRP no primeiro momento do anúncio da tal reabertura "responsável": que ela era, na verdade, prematura e sem embasamento em dados e em ciência.