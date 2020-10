Provável indicação de Kássio Nunes teve aval de Gilmar e Toffoli e desagradou Fux, que não foi comunicado

Deu zebra. Nessa nós da imprensa, os ministros do STF e até integrantes do Executivo ficamos vendidos no lance: Jair Bolsonaro surpreendeu a todos e está prestes a indicar o desembargador federal Kássio Nunes para o lugar de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O furo foi do colunista Lauro Jardim, do Globo. Em seguida, informei no BRP mais um detalhe: dois ministros do STF haviam sido comunicados da escolha.

É ou não é? Ficou evidente que havia ainda certo desconforto com a escolha do magistrado piauiense quando integrantes do próprio governo começaram a tentar mostrar que o martelo não estava batido: foram nesta linha integrantes do Planalto e também de pastas estratégicas. Isso deixou claro que a costura foi mais por fora, com integrantes do próprio Supremo e do Centrão, que com os conselheiros internos. O que mostra uma inflexão importante do governo, com múltiplas consequências.

Gesto de conciliação. A primeira: Bolsonaro faz um gesto de conciliação ao STF. Ao indicar alguém não identificado com seu núcleo duro mais evidente -- nem o "terrivelmente evangélico" André Mendonça, da Justiça, nem Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral -- o presidente espera uma contrapartida da Corte, que tem sido dura contra ele nos últimos meses. Que contrapartida seria essa? Me citaram duas: o arquivamento do inquérito aberto a partir das denúncias de Sérgio Moro ou a garantia de que o Supremo não vai derrubar a decisão que levou para o Tribunal de Justiça do Rio o inquérito que atinge Flávio Bolsonaro.

Nordeste, meu amor. A provável escolha de Kássio Nunes também é mais um gesto político de aproximação com o Centrão. Desde junho, em entrevistas nos veículos locais, o senador Ciro Nogueira vem advogando o nome do magistrado do TRF-1 para um dos tribunais superiores. Seu nome era mais cotado para o STJ, mas ele ganhou um "upgrade" graças à maior proximidade do partido de Nogueira e também do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, com Bolsonaro. Com isso o presidente faz um gesto de aproximação também com o Nordeste, região em que viu sua avaliação melhorar exponencialmente depois do auxílio emergencial. Desde 2012, com a aposentadoria de Carlos Ayres Britto, não há um nordestino no Supremo.

E o Fux? Quem ficou sabendo pela imprensa de toda a costura, que envolveu reuniões com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, foi o presidente do Supremo, Luiz Fux. Mais uma leitura do fato: fica de novo bastante evidente a divisão do STF em alas, que tinha sido mitigada nos últimos meses com uma certa união de esforços e propósitos em conter os arroubos autoritários de Bolsonaro. A ala antilavajatista da Corte ganhará um integrante, dada a proximidade de Kássio Nunes com Ciro Nogueira, réu em mais de um processo da operação.

Enquanto isso... Na outra frente de tensão permanente do governo, novo recuo de Paulo Guedes. Apenas dois dias depois de ser anunciado que vinha aí o tal Renda Cidadã, com recursos do Fundeb e de pedalada com o pagamento de precatórios, coube ao próprio Guedes fazer um recuo, e dizer que não se poderia usar a receita das dívidas judiciais -- algo para o que até seus auxiliares no ministério já o haviam alertado.

Vai pagar como? Bolsonaro voltou a fazer um "apelo" por ajuda para destravar as fontes de receita para o programa de renda, mas não é simples desatar esse nó, não sem fazer ao menos uma de três coisas: cortar gastos em outras áreas, rever o teto de gastos e/ou aumentar a carga tributária. Nenhuma das três coisas é simples e todas necessitam de articulação política, algo em que o governo ainda patina.