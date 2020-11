Espancamento de homem negro até a morte por seguranças choca o País Por Marcelo de Moraes Laudo inicial da perícia aponta que João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi morto por asfixia por dois seguranças, ambos brancos, do hipermercado Carrefour, em Porto Alegre. Vergonha. O Brasil amanheceu no Dia da Consciência Negra chocado com a morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, surrado até a morte no hipermercado Carrefour, em Porto Alegre, na noite passada. Laudo médico indica que a morte pode ter sido causada por asfixia na ação de um segurança e de um policial que espancaram e imobilizaram João Alberto. Os seguranças terceirizados do Carrefour, ambos brancos, foram presos em flagrante. Delegada responsável pelo caso, Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, disse que a ação dos seguranças "foi uma ação completamente desproporcional e atípica para pessoas que exercem essa atividade". Barbárie. A morte absurda de João Alberto deflagrou reações fortíssimas e acusações de racismo contra os seguranças e contra o supermercado. Um protesto aconteceu no fim da tarde, em São Paulo, quando uma unidade do Carrefour, localizada no shopping Jardim Pamplona, foi apedrejada por manifestantes. Outros protestos menores foram registrados no Rio e em Brasília em outras unidades do Carrefour. Lamento. A nota oficial do Carrefour também foi considerada insuficiente como resposta ao assassinato. "O Carrefour informa que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. Também romperá o contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão. O funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente será desligado. Em respeito à vítima, a loja será fechada. Entraremos em contato com a família do senhor João Alberto para dar o suporte necessário. O Carrefour lamenta profundamente o caso. Ao tomar conhecimento deste inexplicável episódio, iniciamos uma rigorosa apuração interna e, imediatamente, tomamos as providências cabíveis para que os responsáveis sejam punidos legalmente. Para nós, nenhum tipo de violência e intolerância é admissível, e não aceitamos que situações como estas aconteçam. Estamos profundamente consternados com tudo que aconteceu e acompanharemos os desdobramentos do caso, oferecendo todo suporte para as autoridades locais", diz a nota. Aqui como lá. É impossível não associar a ação violenta dos seguranças ao que aconteceu recentemente nos Estados Unidos e levaram à morte George Floyd, um homem negro, pela ação de asfixia causada por um policial. O caso provocou uma forte onda de protestos contra o racismo no país. Aqui como lá, a pergunta que fica é se João Alberto seria morto pelos seguranças se fosse um homem branco. Até porque sequer se sabe o que levou os seguranças a agirem com tanta brutalidade. Nas imagens internas do supermercado exibidas até agora João Alberto aparece apenas no caixa ao lado de sua mulher e depois mais afastado, sendo abordado por funcionário da unidade. Até agora, ainda não apareceu o que teria provocado a ação dos seguranças. E nada justifica a brutalidade de sua reação. Sem racismo? O vice-presidente Hamilton Mourão ajudou a piorar o clima com uma declaração negacionista sobre a existência de racismo no Brasil. Depois de lamentar a morte de João Alberto, o general fez sua avaliação equivocada. "Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui", afirmou. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi na direção oposta ao comentar o crime. "Em nome da Câmara dos Deputados, envio meus sentimentos à família e aos amigos do João Alberto Silveira Freitas. A cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem, e todo peso da lei deve ser usado para punir quem promove o ódio e o racismo", disse. Repúdio. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns também reagiu fortemente ao crime, manifestando "Crime hediondo, mancha com sangue e vergonha este Dia da Consciência Negra", disse a Comissão em nota oficial. "A morte de João Alberto acrescenta mais um capítulo ao racismo histórico, estrutural, com o qual a sociedade brasileira convive – e, frequentemente, tolera. Mais uma triste página de um país que todos os dias pune cidadãs e cidadãos negros, sob múltiplas formas de discriminação e violência. Não é à toa que a taxa de homicídios da população negra brasileira tenha alcançado 37,8 por 100 mil habitantes, enquanto está em 13,9 para os brancos, como informa o Atlas da Violência de 2020", acrescentou a Comissão. Panela de pressão. Por conta da forte comoção causada pelo caso, mais protestos podem até acontecer. Há uma pressão cada vez maior da sociedade exigindo que comportamentos desse tipo contra pessoas negras deixem de existir. Além disso, haverá também expectativa por punições rigorosas contra os responsáveis pelo crime cometido. Se o caso der em nada, a reação da opinião pública deverá ser muito forte. 