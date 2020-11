Esquenta disputa por vaga no 2º turno em SP Por Vera Magalhães A pouco mais de uma semana do primeiro turno, segundo lugar tem tríplice empate, com desfecho cada vez mais imprevisível. Em casa. Enquanto a apuração das urnas nos Estados Unidos segue em ritmo de tartaruga, cabe fazer aqui uma análise da reta final da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra o prefeito Bruno Covas (PSDB) isolado na liderança, com 28%, enquanto Celso Russomanno (Republicanos) segue sua trajetória descendente e aparece com 16%, empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB), que têm respectivamente 14% e 13%. Imprevisível. Diante de um cenário tão embolado, o desfecho é imprevisível. Russomanno parece caminhar para cumprir a escrita das suas duas últimas campanhas: desidratar na reta final depois de estreias competitivas. Resta saber se o fato de Boulos e França concorrerem na mesma raia, a da esquerda, que ainda tem outros postulantes, deixará que algum deles desgarre desse pelotão e passe à frente, se cacifando para enfrentar Covas na reta final. O efeito França. Escrevi a respeito da subida de Márcio França nas últimas semanas numa nota no BRP nesta quinta. Pesquisas qualitativas mostram que ele ganha votos, por incrível que pareça, numa certa base bolsonarista, que tolera o "socialista" de seu partido em nome do enfrentamento a um "inimigo" comum, o governador João Doria. Você lê essa minha análise, a partir de conversas com estrategistas das campanhas, aqui. E lá? Enquanto isso, nos Estados Unidos, vendo a margem definhar em Estados nos quais estava ganhando, Donald Trump aprofunda a estratégia de disseminar desinformação e teorias da conspiração a respeito da apuração de votos e deixa claro que não vai aceitar a derrota, caso ela se confirme. Ele deu uma coletiva apontando fraude no processo de votação antecipada pelos correios e enfatizou a estratégia de judicializar o pleito. Ataque à democracia. A NBC, rede de TV norte-americana, deixou de transmitir a coletiva de Trump por considerar que ele mentiu demais. Republicanos individualmente começaram a se dissociar da estratégia do presidente. Mas cabe ao Partido Republicano, à Suprema Corte, às Forças Armadas e, inclusive, aos secretários de Estado de Trump decidirem se irão com o presidente nessa estratégia que vilipendia a Constituição e as instituições. Amigão. Por aqui, Bolsonaro surfa nas teorias da conspiração. Disse esperar que no ano que vem o Congresso "mergulhe" em reformas para que o sistema eleitoral brasileiro seja confiável, voltando a defender o voto impresso. Aconteceu na sua tradicional live semanal das quintas-feiras, em que Bolsonaro repetiu gesto da semana passada: fazer campanha escancarada para candidatos que têm seu apoio, mesmo estando dentro do Palácio da Alvorada. Por Marcelo de Moraes Biden promete voltar ao Acordo de Paris e fortalece agenda ambiental. Antes mesmo de saber o resultado da eleição americana e quem sairá vencedor na corrida pela Casa Branca, Joe Biden já fez seu primeiro anúncio importante. Ao comentar a decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, o democrata afirmou que sua administração vai readerir ao tratado climático. A campanha do presidente Donald Trump foi derrotada na Justiça nesta quinta, 5, em dois locais, Geórgia e Michigan, quando pleiteava a suspensão da apuração sob o argumento de fraude. Pela manhã, tuitou por várias vezes que a judicialização do resultado do pleito alcançará todos os Estados onde for vencido pelo democrata Joe Biden. Protestos pró e contra Trump também foram registrados em várias localidades, uns defendendo a legitimidade do processo eleitoral, outros pedindo recontagem dos votos. Ontem, Trump havia se declarado vitorioso. "Sem bases mais consistentes ou sem alterar substancialmente o quadro, os litígios tendem a ser inócuos", afirma Saliba. Já se aproximava das 3h da madrugada seguinte quando o presidente americano prometeu fazer uma declaração sobre o que chamou de "grande vitória".