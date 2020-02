Negociações tinham sido interrompidas em 2017 e retomada fortalece agronegócio nacional.

Fim do embargo. O anúncio do fim da suspensão dessa modalidade de venda foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Numa postagem pelo Twitter, ela comemorou a decisão dos americanos. "Boa notícia: reabertura do mercado dos EUA para carne bovina in natura do Brasil. Mais um bom resultado para nossa economia. Reconhecimento da qualidade do produto brasileiro", escreveu, acrescentando ainda cumprimentos ao presidente Jair Bolsonaro.

Carne de pescoço. Para o Brasil sempre foi muito complicado entrar no mercado de carne dos Estados Unidos. Mesmo quando havia permissão para essas transações, as compras eram modestas e bastante restritas. Havia nas autoridades brasileiras dos governos anteriores a impressão de que o governo americano não tinha interesse em abrir espaço para a carne brasileira por enxergar no Brasil um rival em potencial na disputa por mercados. Depois, em 2017, as compras foram interrompidas de fez com os americanos se justificando pela cobrança de um maior rigor sanitário na carne bovina brasileira.

Estoque alto. Conversei com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS), e ele qualificou o anúncio como uma "grande vitória" para o agronegócio brasileiro. "Essa decisão para o nosso mercado é muito boa porque a carne importada pelos Estados Unidos é uma carne que não requer tanta qualidade. Porque, na verdade, eles trabalham com carne processada para cheeseburger e outros itens dos hábitos alimentares dos americanos. E o estoque desse tipo de carne no Brasil é bastante grande porque o consumo normalmente é o de carnes mais selecionadas", afirma.

Mais mercado. Com o País precisando retomar o crescimento de sua economia, garantir a possibilidade de abertura de um mercado importante como o americano é um sinal positivo. Mas o deputado Alceu Moreira lembra que ainda é preciso saber qual será o tamanho da abertura desse mercado. "Para nós é muito importante, porque é um mercado bastante grande. A gente sabe que abriu o mercado, mas não sabe o tamanho dessa abertura. De qualquer maneira, sinaliza para nós, principalmente na carne bovina, um outro mercado, o que amplia muito a nossa capacidade de fornecimento e isto é uma grande vitória e algo que estávamos esperando há bastante tempo".

Nas estrelas. A boa notícia acabou salvando um dia de incertezas para a economia brasileira, que viu a cotação do dólar disparar para mais uma vez, chegando a bater em R$ 4,40, mas cedendo, ao fim do dia, para R$ 4,39. Além disso, as incertezas com o cenário externo e as dúvidas em relação às possibilidades de aprovação das reformas acabaram provocando mais um dia de queda na Bolsa, que caiu 0,79%, depois de chegar a perder quase 2 mil pontos ao longo dessa sexta pré-carnaval, que quase atravessou o samba dos investidores.