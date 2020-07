Perfis derrubados eram alimentados por assessores do Planalto e dos gabinetes dos filhos do presidente

Strike no gabinete do ódio. O Facebook realizou nesta quarta-feira uma ação global para banir o que chamou de usuários "inautênticos" da plataforma. Foram derrubadas redes que atuavam no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia e em outros países da América Latina. No Brasil, o foco da ação da rede social foram perfis, páginas e grupos ligados à divulgação de fake news e de perfil bolsonarista. Os mantenedores dos perfis banidos eram ligados à Presidência da República e aos gabinetes de Flávio e Eduardo Bolsonaro e de outros políticos do PSL ou aliados ao presidente Jair Bolsonaro.

Operação milionária. As páginas e perfis brasileiros gastaram o equivalente a US$ 1,5 milhão em anúncios no Facebook, o que equivale a mais de R$ 8 milhões pela cotação atual do dólar. Foram banidas 35 contas, 14 páginas e 1 grupo no Facebook e 38 perfis no Instagram, rede que pertence ao Facebook. As páginas do FB tinham 883 mil seguidores, e os perfis do Instagram somavam 917 mil seguidores. O grupo do Facebook tinha 350 pessoas.

Milicianos de crachá. A página Bolsonaro Opressor 2.0 era gerida por Tercio Arnaud Thomaz, assessor da Presidência da República. Isso não era novidade para ninguém: em 6 de janeiro publiquei no BRP uma nota intitulada "Núcleo duro das redes dentro do Palácio", em que já apontava Tercio e José Matheus Sales Gomes como responsáveis pela campanha exitosa de Bolsonaro nas redes e que tinham sido levados para a antessala do presidente por seu filho Carlos. Os dois são o núcleo do chamado gabinete do ódio, como ministros apelidaram o grupo responsável por gestar a estratégia de fake news e destruição de reputações de adversários e até de aliados que caíam em desgraça.

Investigações. A decisão do Facebook de derrubar as contas bolsonaristas pode alimentar de informações duas investigações que correm sobre o assunto: a CPMI das Fake News e o inquérito que apura ameaças e difamação e que corre no Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. A atuação de Tercio e outros assessores consta do relatório da Digital Forensic Research Lab, ligado ao Atlantic Council, que realizou a análise que embasou a decisão do Facebook.

Velhos conhecidos. O relatório do Facebook também identificou dois assessores do gabinete de Eduardo Bolsonaro que já haviam sido denunciados à CPMI das Fake News pela deputada Joice Hasselmann.

Barata voa. Os grupos de WhatsApp, braço menos visível da estratégia bolsonarista de disseminação de desinformação, calúnia, difamação e discurso de ódio, ficaram em polvorosa com a notícia. O Facebook e o Instagram vinham sendo considerados terrenos mais seguros para ação desses grupos que o Twitter. A iniciativa representa uma guinada importante na postura do Facebook em relação aos conteúdos postados na plataforma. Até aqui, a tentativa da empresa era se eximir de responsabilidade.

Sob pressão. A nova onda de revés político colhe Bolsonaro quando o presidente vinha tentando usar a notícia de que foi infectado pelo novo coronavírus como propaganda política, alheio ao fato de que 66 mil já morreram de covid-19 no Brasil, e que mais de 1,7 milhão de pessoas foram infectadas. O presidente fez uma postagem de um fio no YouTube louvando os efeitos da cloroquina e "brindando" com uma xícara de café o fato de estar se sentindo bem.

Enem. Enquanto o Ministério da Educação segue sem ministro, foram anunciadas as novas datas para o Enem. O exame foi marcado para 17 e 24 de janeiro, data considerada por especialistas insuficiente para que alunos de redes pública de ensino consigam suprir a deficiência das aulas interrompidas pela pandemia.