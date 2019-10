Falta de acordo já ameaça sucesso da reforma tributária Por Marcelo de Moraes No início do ano, a reforma tributária era considerada a segunda proposta de maior interesse para governo e Congresso, atrás apenas da reforma da Previdência. Hoje, essa prioridade parece já não existir mais Ninguém cede. Há mais de duas décadas, o Congresso tem fracasso na tentativa de aprovar uma reformulação do sistema tributário. Basicamente, a principal razão desse insucesso é que nenhuma parte admite perder arrecadação e desconfia dos mecanismos compensatórios oferecidos. Agora, não é diferente. A proposta que parece ter maiores possibilidades de avançar é a da Câmara dos Deputados, apresentada pelo líder do MDB, Baleia Rossi (SP), e elaborada pelo economista Bernardo Appy. Mas, mesmo assim, tem sido torpedeada porque é considerada muito ruim para o setor de serviços. Desinteresse. Para ficar mais difícil, o governo diminuiu sua vontade de empurrar a proposta desde que ficou claro que a ideia de criar um tributo nos moldes da CPMF seria barrado pelo Congresso. A medida garantiria uma nova fonte bilionária de recursos para os cofres do governo, num momento em que até o dinheiro que pagava o cafezinho dos ministérios já começou a ser cortado. Sem essa possibilidade no horizonte, a equipe econômica empurrou com a barriga a apresentação da sua versão da reforma, dando a impressão de que ela girava exclusivamente em torno da ideia da CPMF. Jogando a toalha. No Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet (MDB-MS), admitiu não acreditar mais que a reforma tributária possa ser votada ainda em 2019. E eu acrescento que até para 2020 é difícil, já que haverá eleições municipais que costumam brecar qualquer votação mais polêmica. Sempre é bom lembrar que a CCJ já aprovou uma proposta de reforma tributaria relatada pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA). Mas, sem respaldo da Câmara ou de lideranças políticas importantes, o texto ficou encostado e dificilmente será resgatado. No Senado, a fatura pela freada da proposta está sendo, obviamente, debitada na conta da equipe econômica. Novo rumo. Na verdade, com a reforma da Previdência quase concluída no Senado, o governo mudou a direção da sua bússola. As prioridades passaram a ser a reforma administrativa e o programa de desestatização e leilões. Com os dois, o governo espera enxugar suas despesas e também injetar recursos para poder retomar os investimentos. Como as duas propostas enfrentam menos resistências do Congresso, parecem ser um caminho menos árduo para o governo trilhar. E, mesmo assim, há ressalvas. Na reforma administrativa, mexer com a estabilidade dos servidores é quase um tabu. Nas desestatizações, negociar a Eletrobrás enfrenta resistência feroz da bancada do Norte. Mas o governo parece estar disposto a se arriscar por esse caminho. Por Vera Magalhães 'Blogueiros de crachá' sob coordenação do Planalto. Reportagem desta semana da revista Crusoé, assinada pelo diretor de Jornalismo da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, traz um raio-x da atuação de grupos de WhatsApp que reúnem integrantes de sites e blogs defensores de Jair Bolsonaro, tuiteiros bolsonaristas e até integrantes do governo, como o assessor especial da Presidência Filipe G. Martins. Mostra ainda a criação de um exército de "blogueiros de crachá", nomeados em cargos públicos para promover linchamentos virtuais. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Retaliação contra os EUA por causa da OCDE? Presidente da Comissão Especial que discutiu a reforma da Previdência na Câmara, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) defende que a Casa reveja algumas das vantagens concedidas pelo governo brasileiro aos Estados Unidos depois de os norte-americanos não terem indicado o Brasil para a OCDE. Leia mais Ancine será obrigada a retomar editais de séries LGBT Parece que o governo perdeu de vez a briga com a Ancine. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região confirmou nesta sexta, 11, a decisão da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro de derrubar a portaria do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que suspendeu um edital da agência para séries LGBT. Leia mais