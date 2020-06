Família de Queiroz vira pesadelo da família Bolsonaro Por Vera Magalhães Mulher e filhos do ex-assessor de Flávio Bolsonaro são consideradas fios desencapados que podem delatar ou levá-lo a falar . Laços de família. A relação de amizade familiar entre os Bolsonaro e os Queiroz, de décadas, é também hoje o principal fator de preocupação política no entorno do presidente. Márcia Oliveira Aguiar, a mulher foragida de Fabrício Queiroz, suas filhas e também ex-funcionárias dos Bolsonaro Nathalia e Evelyn e até o fio caçula são considerados fios desencapados capazes de, se implicados nas investigações -- e, no caso de Márcia, se encontrada e presa -- podem falar sobre os esquemas obscuros de transações financeiras investigado pelo Ministério Público do Rio no inquérito que começou apurando rachadinha, mas pode revelar muito mais. Árvore genealógica. A primeira preocupação de Queiroz quando preso no sítio de Frederick Wassef em Atibaia foi com a mulher e a filha Nathalia. As duas andaram falando, nos meses que antecederam a prisão, sobre como Fabrício seria "burro" e o quanto teriam a dizer. Para poupá-las, não são desprezíveis a chance de que o próprio Queiroz, considerado mais fácil de conter, resolva fechar um acordo de colaboração que as preserve. Mesmo AirBnb? O sumiço de Márcia e a proximidade de policiais militares e candidatos do PSL a vereador no Rio com a família Queiroz sugerem que o patriarca não era o único a ser mantido sob vigilância de Wassef -- com possível aval e conhecimento de Bolsonaro e dos filhos. O avanço das investigações também mostrará se havia um elo entre o esconderijo de Queiroz (que não era formalmente um foragido da polícia) e do ex-policial e miliciano Adriano da Nóbrega, assassinado durante tentativa de prisão na Bahia em fevereiro, que também tinha vínculos com a família Bolsonaro e mantinha transações financeiras com Queiroz. Anjo. Essa rotina de ocultação de paradeiro de Queiroz e familiares teria como comandante alguém descrito nas investigações com o codinome "Anjo", que deu origem à operação que resultou na sua prisão. As investigações e o acesso a novas evidências apreendidas, como os celulares de Queiroz, vão mostrar se Anjo era o próprio Frederick Wassef, hipótese mais provável. Novos eixos. Nas horas que se seguiram à prisão de Queiroz, várias novas frentes de investigação das operações comandadas por ele começaram a vir à tona. Anotações de Márcia mostram valores a receber e recebidos e contatos com a polícia e com a família do miliciano Adriano da Nóbrega. Documentos do hospital Albert Einstein mostram que os R$ 174 mil relativos à cirurgia e à operação de Queiroz no ano passado foram quitados por Márcia em espécie. Marca macabra. Enquanto o Brasil acompanha os desdobramentos da crise política e policial que engolfa Bolsonaro e os filhos, o País cruzou mais uma marca espantosa e alarmante na pandemia do novo coronavírus, com mais de um milhão de casos de infectados. Pelo quarto dia consecutivo, foram registradas mais de 1,2 mil mortes diárias, o que nos aproxima de outra marca redonda e vergonhosa, a dos 50 mil óbitos. Isso ocorre, estranhamente, sem que haja a indignação e o medo da sociedade vistos no início da pandemia. Governos e prefeituras seguem com sua abertura desordenada de atividades que vão do comércio ao futebol com a pandemia visivelmente descontrolada, o que pode tornar ainda mais distante qualquer perspectiva de retomada consistente e segura da economia e da normalidade do dia a dia das pessoas. Por Marcelo de Moraes Negligência do governo levou Brasil à marca de 1 milhão de casos. No dia 16 de abril, o ministro Luiz Henrique Mandetta foi demitido do comando da Saúde, depois da milésima trombada com Jair Bolsonaro por defender o isolamento no combate ao coronavírus. No dia 15 de maio, Nelson Teich, o substituto de Mandetta, pediu demissão por se recusar a assinar uma medida autorizando a adoção da cloroquina no protocolo do tratamento do coronavírus como desejava o presidente. 