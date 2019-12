Fim da multa adicional de 10% do FGTS para empresas Por Vera Magalhães Alteração na MP do saque do FGTS antecipa medida que governo já estudava Alívio para empresas. O deputado Hugo Motta (Republicanos-PR), relator da MP que permitiu o saque do FGTS, incluiu uma emenda acabando com a multa excedente de 10% para empresas para demissões sem justa causa. Ela havia sido instituída no governo Fernando Henrique Cardoso para ajudar a cobrir o rombo com indenizações de planos econômicos anteriores, mas foi se perpetuando. Nada muda para o trabalhador, que continuará recebendo a multa de 40% em casos de demissão. E para o governo. A mudança na multa também interessa ao governo, porque o valor contava como gasto obrigatório, e impactava o cálculo do teto de gastos da União. Essa era uma das razões pelas quais a equipe econômica já anunciara que pretendia enviar essa mudança, mas o Congresso se antecipou. Desejos de Ano Novo. Na Infra-Estrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas anunciou uma lista ambiciosa de metas para 2020. Segundo ele, serão entre 40 e 44 leilões de concessões em áreas como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Ele estimou os investimentos nesses projetos em R$ 100 bilhões ao longo dos próximos anos. A meta é ousada, e pode não se concretizar: neste ano foram feitos 27 leilões. MEC em transe. Se na economia o ano vai terminando com notícias auspiciosas, outros setores do governo ainda sofrem com gestões erráticas. Depois de anunciar a exibição de um documentário do grupo Brasil Paralelo, com entrevistas com nomes como Olavo de Carvalho, na TV Escola, o MEC agora anuncia que pode encerrar o contrato com a Fundação Roquete Pinto, responsável pelo conteúdo da TV Escola. É mais um vaivém que demonstra a instabilidade no cargo do ministro Abraham Weintraub, cuja saída entrou no radar nesta semana. Por Marcelo de Moraes Cunha Lima: 'Faz-se acirramento ideológico sem discutir o que importa na Educação'. Presidente da Comissão de Educação da Câmara, o deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) não esconde sua decepção com o que se tornou a audiência pública do ministro Abraham Weintraub, na última quarta-feira. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Comissão do Senado aprova FGTS para cargos comissionados Próximo do fim dos trabalhos do ano legislativo no Congresso, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou, na quarta-feira, 12, projeto da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), que garante o pagamento de FGTS aos ocupantes de cargos comissionados em todas as esferas públicas. Leia mais Da Vera: Crivella parte para a censura de vez Marcelo Crivella vem numa escalada autoritária há semanas. Se dizendo perseguido pelo Grupo Globo desde que o jornal O Globo revelou a existência de um "QG da propina" na prefeitura, o prefeito do Rio de Janeiro passou paulatinamente a impedir a entrada dos veículos do grupo em entrevistas do governo. Leia mais Maia: 'Marco do saneamento é urgente e decisivo para o País' O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o modelo do Marco Legal do Saneamento, cujo texto-base foi aprovado pela Casa esta semana. Leia mais Meta de escritório em Jerusalém é mais 'ideológica' que comercial O escritório brasileiro em Jerusalém, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em março, será inaugurado no próximo domingo, 15. O movimento recupera as discussões sobre a transferência da embaixada do Brasil em Israel de Tel-Aviv para a cidade. Leia mais