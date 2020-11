Fiocruz pode imunizar 130 milhões de brasileiros com vacina de Oxford em 2021 Por Marcelo de Moraes Com eficácia de 90%, vacina pode beneficiar 65 milhões de pessoas já no primeiro semestre. Alento. No dia em o Brasil chega próximo da marca das 170 mil mortes pelo coronavírus, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que existe a possibilidade concreta de vacinar cerca de 130 milhões de pessoas já no próximo ano. Isso ficou mais próximo de se tornar realidade depois que foi anunciada a eficácia de 90% da vacina produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. Com isso, seria possível que a vacinação comece entre fevereiro e março, com 65 milhões de brasileiros podendo já ser favorecidos. Muita calma. Apesar da ótima notícia, ainda falta um passo fundamental nesse processo: a autorização da Anvisa. Até agora, a agência não recebeu ainda nenhum pedido de homologação da vacina de Oxford e aguarda pelo procedimento. De qualquer maneira, a boa nova indicada por essa vacina é ela amplia sua eficácia quando é aplicada com apenas meia dose. Ou seja, como necessita de menos quantidade, terá o dobro de doses disponíveis do que era previsto originalmente. Otimismo no mercado. A boa nova foi suficiente para injetar otimismo no mercado, que vê aumentar as chances de retomada da economia justamente num momento de preocupação com a segunda onda do coronavírus. A Bolsa cresceu 1,26% e passou dos 107 mil pontos, indicando a reação favorável dos investidores. Mas, como os próprios dirigentes da Fiocruz lembram, a vacina avançou mas ela ainda não existe. E a fila de pessoas que precisam ser atendidas é gigantesca. Portanto, o cenário é positivo, mas ainda não começou a se transformar em realidade. Semana que vem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi outro que entrou na barca dos otimistas, prevendo que pautas importantes para a agenda econômica poderão ser discutidas e aprovadas pelo Congresso a partir da próxima semana, logo depois do segundo turno das eleições municipais. É a tradicional e já folclórica a visão positiva de Guedes, que sempre prevê mais facilidade e velocidade para as propostas avançarem do que o bom senso recomenda. Difícil. Na sua previsão, o ministro falou que propostas como as das reformas tributária e administrativa poderiam avançar até o fim do ano. Em condições políticas normais, isso até poderia acontecer. Mas há uma guerra pelo poder dentro da Câmara em torno da disputa pela Presidência da Casa. E, por causa disso, quase nada é discutido há dois meses. Se projetos simples não avançam, o que dizer das sempre complicadas reformas? E isso é um fator que pode mexer com essa onda positiva do mercado. A dúvida em relação à aprovação das reformas é tudo o que os investidores temem na agenda de modernização da economia do País. E a discussão pode ficar, de fato, comprometida pela disputa política, freando o ritmo da retomada da atividade econômica. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Do Marcelo: Bolsonaro não ouviu nenhum recado das urnas No primeiro turno, o eleitor deixou bem claro seu descontentamento com o radicalismo. Votou a favor de candidatos moderados e rejeitou a chamada antipolítica, que viveu seu auge em 2018 com a onda bolsonarista. Apesar disso, e mesmo vendo a derrota da imensa maioria dos nomes que apoiou, Jair Bolsonaro parece não ter escutado recado nenhum das urnas e segue na mesma toada que o levou ao Planalto. Leia Mais Eleições nas Redes: Questão de fé Na eleição presidencial de 2010, Marina Silva era uma terceira força ofuscada por uma disputa polarizada entre Dilma Rousseff e José Serra. Só na reta final, a ainda senadora surgiu com dois dígitos das intenções de voto. No entanto, quando a apuração se encerrou, veio a grande surpresa: a candidata do PV havia conquistado quase 20% dos votos válidos. Leia Mais Congressistas cobram resposta da Saúde sobre encalhe de testes Ex-ministro da Saúde e integrante da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara, o deputado federal Alexandre Padilha (PT) cobrou do Ministério da Saúde uma resposta aos 6,86 milhões de testes RT-PCR para detectar coronavírus comprados pela pasta parados em depósito do governo federal em São Paulo que expiram entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Leia Mais