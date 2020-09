Filho do presidente pediu para MPF marcar nova data para estar frente a frente com Paulo Marinho

Nem aí. Flávio Bolsonaro faltou a uma acareação com o empresário e seu suplente no Senado Paulo Marinho, autor de acusações de que houve vazamento de informações da operação Furna da Onça, em 2018, para evitar que a candidatura do então deputado estadual ao Senado fosse prejudicada pelas revelações de movimentação financeira incompatível de seu então assessor Fabrício Queiroz.

Mais urgente. Em vez de participar da acareação, para a qual foi convocado pelo Ministério Público Federal, Flávio preferiu viajar com o irmão Eduardo e dois dos mais fiéis escudeiros do pai, o presidente da Embratur, Gilson Machado, e o secretário da Pesca, Jorge Seif, e participar do programa sensacionalista Alerta Nacional, do apresentador bolsonarista Sikêra Jr. Lá, cantou, dançou e segurou uma réplica em tamanho gigante de um "CPF cancelado", a forma como o apresentador se refere a acusados mortos pela polícia.

Desobediência? O MPF informou que vai analisar a ausência de Flávio Bolsonaro para verificar se há medidas cabíveis por desobediência de ordem judicial.

À vontade. O expediente, sempre com toques de cinismo, mostra como a família está se sentindo à vontade para driblar as investigações que sofre. Bolsonaro também recorre para não ter de depor no inquérito aberto no STF que investiga as denúncias feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro de que tentou interferir politicamente na Polícia Federal.

Aliás. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, disse que não aceita simplesmente "herdar" o inquérito quando Celso de Mello se aposentar, pelo fato de ser o segundo ministro mais antigo da Corte. Ele defendeu que o procedimento seja redistribuído.

Meio cheio e meio vazio. A semana começou com notícias em direções opostas no enfrentamento da covid-19 em São Paulo. Embora a ocupação de UTIs tenha atingido a menor marca desde o início da pandemia, o Estado registrou pela primeira vez alta no número de mortes pelo novo coronavírus depois de duas semanas de queda. As autoridades evitaram responsabilizar as aglomerações registradas no feriado prolongado de Sete de Setembro pelo retrocesso nos dados.

Positivo. A pesquisa do Ibope para o Estadão mostrou que a maioria da população da cidade de São Paulo aprova a gestão do prefeito Bruno Covas no enfrentamento à pandemia. Foram 54% os que responderam de forma positiva ao levantamento. Em muitos momentos, a prefeitura tem sido mais restritiva que o governo, também do PSDB, na liberação de atividades. O grande impasse agora não só para Covas, mas para todos os prefeitos, diz respeito à retomada das aulas presenciais. Caso se confirme o repique de casos e mortes em razão das recentes aglomerações, é possível que haja recuo nos planos de reabrir as escolas gradualmente a partir do mês que vem -- o que poderia levar a um pico de contágio justamente no período eleitoral.