Bolsonaro nomeia titular do MEC, na esperança de tirar 'tapetão' do filho das manchetes

.

Foro retroativo. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio acatou recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e reconheceu a ele o direito a foro privilegiado no inquérito que apura a prática de rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Estado. Com a decisão, as investigações passam a ser tocadas pelo próprio TJ e saem das mãos do juiz Flávio Itabainha Nicolau, considerado linha-dura.

O que muda? Por ora, as decisões de Itabainha, entre as quais a prisão preventiva do ex-assessor e faz-tudo Fabrício Queiroz e a ordem de prisão de sua mulher, Márcia Aguiar, seguem valendo. Mas elas terão de ser validadas ou revogadas pelo Órgão Especial do TJ. As quebras de sigilo autorizadas pelo juiz também podem ser revistas pelos desembargadores.

Alívio. A decisão foi recebida com alívio no entorno do presidente Jair Bolsonaro, principalmente porque havia fortes sinais de que o Ministério Público ofereceria nos próximos dias denúncia contra Flávio Bolsonaro, e que ela tendia a ser acatada pelo juiz. Agora, ainda que os promotores mantenham o pé no acelerador, a expectativa é que o caso ande mais devagar na segunda instância, dando fôlego para Bolsonaro sair das cordas ao menos nessa crise, que se soma a várias outras.

Limpando a cena. O alívio com a vitória de Flávio deu a ministros próximos a Bolsonaro o argumento para convencê-lo a tentar distensionar também outras áreas. A nomeação de Carlos Alberto Decotelli para o Ministério da Educação, em menos de uma semana de "vacância" da pasta, teve o dedo desses bombeiros.

Perfil light. Decontelli é um técnico que, a despeito de suas ideias conservadoras, sua ligação com os militares e com o ex-ministro Vellez Rodrigues, não é um radical ideológico como Abraham Weintraub nem desprovido de currículo acadêmico, como ele. O fato de ser o primeiro negro no primeiro escalão do governo também atende a uma necessidade de sinalizar para setores que condenavam as declarações preconceituosas de auxiliares como o próprio Weintraub e Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares.

Bem a calhar. A escolha de Decotelli foi razoavelmente rápida, ainda mais para padrões do bolsonarismo em 2020. Basta lembrar que o Ministério da Saúde tem à frente um interino-oficial, Eduardo Pazuello, há mais de um mês no auge da pandemia da covid-19. A data também não foi aleatória, ou fruto da extrema preocupação de Bolsonaro com o MEC. Os mesmos auxiliares convenceram o presidente de que era importante fornecer uma manchete "positiva" ao noticiário que tirasse de evidência o tapetão que Flávio buscou e conseguiu para o caso Queiroz.