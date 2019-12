Focus prevê PIB de 2,30% em 2020. Será que acerta dessa vez?

Por Marcelo de Moraes

Na sua última edição do ano, o Relatório de Mercado Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, prevê um crescimento de 2,30% para o PIB ao final de 2020

Agora vai? - A previsão é otimista e avalia que o Brasil poderá ver sua economia, finalmente, retomar o patamar de algum crescimento depois de anos marcados pela recessão ou por retomada insignificante. O problema é que o mesmo Relatório apostou, no seu último boletim de dezembro do ano passado, que o PIB do País cresceria 2,55% ao fim de 2019. O ano ainda não acabou, mas já se sabe que o resultado vai ficar muito abaixo disso.

Voo de galinha - A equipe econômica sonha em ver a consolidação de um crescimento real, mas o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro deverá terminar parelho ao resultado obtido pela administração anterior de Michel Temer. O próprio Relatório Focus aponta que o número do PIB para este ano tem previsão de ser apenas 1,17%.

Ficou devendo - O problema é que se esperava bem mais do primeiro ano do governo Bolsonaro, especialmente por conta da promessa do ministro Paulo Guedes de adoção de uma política econômica bastante liberal, com reformas, enxugamento do Estado e arrojo nas privatizações. Não foi o que se viu em 2019, com o governo perdido em discussões e polêmicas inúteis e sendo incapaz de organizar uma articulação política para aprovar seus interesses no Congresso. O grande resultado do governo foi a aprovação da Reforma da Previdência, mas, mesmo assim, muito mais por conta da mobilização política feita pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para votar a proposta.

Promessa - Apesar disso, há um clima de maior otimismo no mercado pela percepção que o ambiente de negócios deve começar a melhorar. A dúvida é saber se isso será suficiente para fazer a economia engrenar, especialmente num ano que terá eleições municipais, fazendo com que os trabalhos no Congresso sejam mais curtos. Existe, claro, a promessa de se começar a discutir as reformas tributária e administrativa logo no início do ano, mas os temas enfrentam resistências. A mesma coisa acontece com o processo das privatizações, que segue patinando sem que haja qualquer garantia que a venda da Eletrobrás possa sair do papel. Especialmente pela resistência explícita de Davi Alcolumbre ao projeto. Com essas dificuldades à vista, aumentam os riscos de a previsão do Focus não se concretizar mais uma vez.