Ford anuncia saída do Brasil e pega governo de surpresa Por Marcelo de Moraes Fim da atividade da montadora americana vai extinguir 5 mil empregos diretos e causa desgaste à administração de Jair Bolsonaro . Adeus. Depois de mais de um século de atividades no Brasil, a Ford decidiu encerrar suas atividades no País, fechando suas fábricas. A empresa vai parar de produzir em Camaçari, na Bahia, onde faz o EcoSport e o Ka. Também vai fechar a porta a unidade de Taubaté, em São Paulo, onde fábrica motores. E a fábrica de Horizonte, no Ceará, terminará no último trimestre de 2021 sua atividade de montar os jipes Troller. Em 2019, a Ford já tinha fechado a unidade de São Bernardo. É o dinheiro. A decisão da Ford foi baseada na perda de sua margem de lucros no Brasil. Isso se agravou com a pandemia do coronavírus, que derrubou a atividade econômica e reduziu ainda mais as vendas. "A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio saudável e sustentável", disse o CEO da Ford, Jim Farley. Menos empregos. É importante lembrar que a montadora recebeu muitos subsídios governamentais para atuar no Brasil e seguir gerando empregos. Agora, sua saída vai acabar com 5 mil empregos e esse número pode chegar a 12 mil por conta das cadeias produtivas. Bilhões. Essa política de subsídios é questionada por João Amoêdo, que disputou a eleição presidencial pelo Novo. "O setor automotivo recebeu mais de R$ 60 bilhões em subsídios desde 2003. Apesar desta "ajuda", as montadoras não são competitivas. Subsídios não funcionam. Precisamos de reformas estruturais para reduzir o custo Brasil", avaliou. E a virada? O governo foi surpreendido com o anúncio da Ford. Ele aconteceu exatamente no dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou de férias. E serve como um baque no discurso do governo de que a economia do País está retomando sua força e que 2021 será o ano da virada. A saída na Ford passa uma mensagem de falta de interesse no Brasil. Na Argentina tem. Para o discurso do governo Bolsonaro o prejuízo é duplo. Além de deixar o Brasil, a Ford fez sua opção por seguir operando fortemente na Argentina. Durante a eleição Argentina, Bolsonaro criticava a candidatura de esquerda de Alberto Fernández, dizendo que sua vitória poderia transformar o país numa Venezuela e causar fuga de investimentos e de pessoas. Fernandez venceu e a Ford ficou lá. Mas é por zero ideologia. A economia Argentina é bastante dolarizada, o que garante margens bem favoráveis para a empresa. Mas, no campo da narrativa, isso ampliou o mal-estar com a saída. Credibilidade. Por causa do movimento da Ford, o governo foi bastante criticado. "O fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. "Espero que essa decisão da Ford alerte o Governo e o parlamento para que possamos avançar na modernização do Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no Brasil", acrescentou. Veja bem. O secretário de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, rebateu Maia. "A verdade dos fatos: a Ford mundial fechou fábricas no mundo porque vai focar sua produção em SUVs e picapes, mais rentáveis. Não tem nada a ver com a situação política, econômica e jurídica do Brasil. Quem falar o contrário, mente e quer holofotes", disse. Fica a dica. Apesar da disputa pela narrativa política, até aliados do governo reagiram mal à saída da empresa e alertaram o governo que é preciso fazer mudanças. Ex-ministro da Indústria e Comércio e presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira não escondeu sua preocupação. Ele cobrou do Ministério da Economia um "olhar mais amigável" para quem gera emprego no País. Conhece. Pereira sabe do que está falando. Como ministro, se reuniu várias vezes com os representantes da Ford. E nem pode ser chamado de inimigo. Afinal, preside o partido que tem dois filhos de Jair Bolsonaro como filiados (Flávio e Carlos). E o ex-ministro fez um alerta para o governo: "Se é verdade que saúde econômica pode decidir as eleições presidenciais, com estes anúncios, podemos dizer que 2022 está logo aí, e, quem viver verá...", preveniu. Quem planta...Há um consenso que o comportamento político de Bolsonaro, sempre disposto a fazer polêmicas, não ajuda o ambiente de negócios. Semana passada, ele afirmou que o País "está quebrado", causando espanto entre investidores. Além disso, seu desinteresse pela pauta das reformas estruturantes e pela agenda de crescimento econômico dificultam a melhora do cenário. Colhe o que semeia. Com isso, Bolsonaro se desgasta e dá munição para os adversários. "Com a saída de mais uma montadora, nosso país segue afundando no processo de desindustrialização. Bolsonaro vai liquidar nossa Nação! Congresso, cumpra seu dever: impeachment já", pregou Ciro Gomes (PDT), outro de seus adversários na eleição passada. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro entra de vez na disputa na Câmara e reclama de ruralistas com Baleia Jair Bolsonaro entrou de vez na disputa pela sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Nesta segunda-feira, 11, o presidente da República criticou integrantes da bancada ruralista que declararam apoio a Baleia Rossi (MDB-SP), o escolhido por Maia para a disputa contra Arthur Lira (PP-AL). 